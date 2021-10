Schloß Moyland: Workshops zur Schamanismus-Ausstellung

Das Museum Schloß Moyland bietet Workshops in den Herbstferien an.

Moyland. Im Rahmen der Ausstellung „Schamanismen in der zeitgenössischen Kunst“ gibt es auf Schloß Moyland in den Herbstferien ein Begleitprogramm

Im Rahmen der Ausstellung „Schamanismen in der zeitgenössischen Kunst“ gibt es auf Schloß Moyland in den Herbstferien ein Begleitprogramm. Die Anmeldefrist endet am 4. Oktober. Der Schamanismus ist Hauptthema der künstlerischen Arbeit Anatol Donkans. Seit 2005 lebt Donkan im Bayerischen Wald, wo er die traditionelle Handwerkskunst der Fischgerberei wiederbelebt hat, und ein Fischledermuseum gründete. Im Künstlergespräch mit der Künstlerischen Direktorin Barbara Strieder am Freitag, 15. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr, berichtet Donkan von dem Einfluss seiner Herkunft auf seine künstlerischen Arbeiten. Das Gespräch findet in Donkans Installation „Reisende Geister“ statt (10 Euro).

Ein Sawoski ist ein Talisman, passend geformt für Kinderhände. Bei der Bevölkerungsgruppe der Nanai gilt er als Beschützer. Unter Anleitung Andrea Altmann-Herbst nähen Kinder (ab zehn) und Jugendliche im Workshop Sawoski aus Lachsleder am Freitag, 15. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr. Während der Arbeit erfahren die Kinder Geschichten über die Nanai (15 Euro).

Schnitzen von Geisterfiguren in der Tradition der Nanai

Beim zweitägigen Workshop Schnitzen von Geisterfiguren in der Tradition der Nanai am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Oktober, von 10 bis 17/13 Uhr, arbeiten die Teilnehmer unter Anleitung des Künstlers Anatol Donkan mit Axt und Stemmeisen an einer Geisterfigur aus Holz in der Tradition der Nanai. Den Abschluss bildet am Sonntag eine Geisterzeremonie, wie sie auch im schamanischen Kontext der Nanai praktiziert wird (190 Euro, inkl. Material und Leihwerkzeug sowie Teilnahme am Künstlergespräch am 15. Oktober).

Anmeldungen bis 4. Oktober unter 02824/9510-60 oder besucherservice@moyland.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland