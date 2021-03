Stefan Ripkens von der Fa. Ripkens Training und Weezes Bürgermeister Georg Koenen freuen sich auf die Eröffnung des Testzentrums in Weeze, dass jetzt an den Start gehen wird.

Coronakrise Schnelltests gibt’s jetzt in der alten Hauptschule in Weeze

Weeze. Das erste Schnelltestzentrum der Gemeinde Weeze eröffnet jetzt in der ehemaligen Hauptschule an Bodelschwinghstraße.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Weeze wird Ripkens Training in dem Gebäude der ehemaligen Hauptschule an der Bodelschwinghstraße ein Schnelltestzentrum in Betrieb nehmen. Bis zu 250 Testungen (PoC-Antigen-Schnelltest) am Tag werden laut Stefan Ripkens vom Ripkens Training möglich sein.

Die Bürger und Bürgerinnen können sich höchstwahrscheinlich ab Donnerstag, 18. März, online für eine kostenlose Testung anmelden. Aber auch nicht Angemeldete, die sich testen lassen möchten, und zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zum Testzentrum kommen, werden getestet. Mit einem sicheren Hygienekonzept, barrierefreien Zugang und qualifiziertem Personal wird erwartet, dass das Testzentrum durch seine Zentralität rege in Anspruch genommen wird.

Ein sicheres Hygienekonzept, barrierefreier Zugang und qualifiziertes Personal

Weezes Bürgermeister Georg Koenen hat sich selbst ein Bild davon gemacht und ist zuversichtlich, dass ab Montag die Bürger und Bürgerinnen aus Weeze sich bei Ripkens Training in guten Händen begeben werden. Das Testzentrum wird zunächst an sechs Tagen geöffnet sein: montags bis samstags jeweils von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr. Bei einem positivem Befund oder Corona-Verdacht wird auch die Durchführung eines PCR-Tests im Testzentrum für die Betroffenen möglich sein.

Weitere Informationen wie zum Beispiel zur Terminvergabe und zum Testzentrum Weeze gibt es unter dem Link: https://ripkens-training.de/covid-19-testzentrum/