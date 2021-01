Das Tichelpark Kino in Kleve.

Freizeit So wird das Klever Kinojahr 2021

Kleve Reinhard Berens vom Klever Kino verrät trotz des Lockdowns, uf welche Filme man sich 2021 freuen kann. Das Auto-Kino feiert Comeback.

Der Corona-Lockdown hält bis Mitte Januar an – mindestens. Und auch der Kulturbetrieb steht bis auf Weiteres still. Keine einfache Situation für die Betreiber von Bühnen und Kulturhäusern, auch im Klever Kino ist man schon mit größerer Vorfreude ins neue Jahr gestartet. Denn vieles ist noch ungewiss, wie Reinhard Berens sagt. Er ist das Gesicht des Klever Kinos und wird auch jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Aber Schönfärben bringt eben auch nichts.

Auch 2021 wird das Kino spürbar verändern

Berens rechnet damit, dass die Corona-Krise zumindest für das Jahr 2021 das Kino spürbar verändern wird. Um manche Filme ist es derzeit sehr still geworden, sie erscheinen einfach später. „Große Filmverleiher gehen aber auch dazu über, dass Filme zeitgleich oder kurz nach Erscheinen im Kino bereits auf den Streaming-Plattformen verfügbar sind“, sagt er. Wer mag es ihnen verdenken: Aufwendige Blockbuster kosten hunderte von Millionen Euro in der Produktion. Geld, das wieder eingespielt werden muss. Streaming-Dienste könnten für besonders teure Produktionen wiederum die Kunden tiefer in die Tasche greifen lassen.

Da mitzuhalten ist schwierig für Kinos, die derzeit komplett geschlossen sind und wohl auch nach der Öffnung der Häuser einen Großteil der Sitzplätze nicht vergeben dürfen, um die Corona-Mindestabstände einzuhalten. Keine rosigen Aussichten, um sich einen Krisenspeck anzufuttern. Das Klever Kino möchte sich daher noch breiter aufstellen. „Unsere Räume werden schon für ganz verschiedene Veranstaltungen und Präsentationen genutzt“, sagt Berens. Das wolle man in Zukunft intensivieren.

Berens: "Kino ist immer noch ein besonderes Erlebnis"

Aber natürlich öffnet sich das Klever Kino auch für Filmliebhaber, sobald die Behörden grünes Licht geben. „Irgendwann haben die Menschen auch mal genug von Streaming und vom Sofa, wenn im Hintergrund die Spülmaschine läuft und das Handy alle paar Minuten leuchtet“, sagt Berens. „Kino ist immer noch ein besonderes Erlebnis. Das Foyer, der Duft von Popcorn, die Atmosphäre, die Trailer, die große Leinwand. All das wollen wir natürlich auch bieten“, sagt Berens. Bis Kino aber wieder zum großen Spektakel werden kann, bei dem jede Reihe vollbesetzt ist und die Luft knistert, wie man es von früheren „Bond“, „Star Wars“ oder „Harry-Potter-“Filmen kennt, dürfte es wohl eher 2022 werden.

Übrigens, wo wir gerade beim Popcorn-Duft waren: Die Aktion des Tichelparks Ende vergangenen Jahres, die klassischen Kino-Snacks zum Mitnehmen anzubieten, ist bei Filmliebhabern richtig gut angekommen. „Viele haben uns auch Mut zugesprochen und gesagt, dass sie ihr Kino möglichst bald wieder besuchen möchten“, sagt Berens.

Autokino wurde 2020 gut angenommen

Ebenfalls gut angekommen ist im vergangenen Jahr das Auto-Kino auf dem großen Parkplatz vor dem Haus. „Wir hatten es zwar vorher gehofft, waren dann aber doch überrascht, wie gut das im Kleve angenommen wurde“, sagt Berens, der eine gute Nachricht im Gepäck hat: Das Auto-Kino wird im Frühjahr ein Comeback feiern. Dieses Mal wohl aber auf einer aufblasbaren Leinwand. Weitere Informationen sollen bald folgen.

Reinhard Berens ist Geschäftsmann, aber er ist auch Filmliebhaber – und freut sich als solcher natürlich trotz aller Umstände auf die Kinofilme, die im kommenden Jahr veröffentlicht werden sollen. Vor allem auf den neuesten Teil der „James Bond“-Reihe, der eigentlich schon dieses Jahr erscheinen sollte und nun für Anfang April angesetzt ist. „Genau für solche Filme ist das Kino gemacht. Ich rechne mittlerweile aber damit, dass er auch erst im Herbst erscheinen könnte“, sagt Berens.

Dokumentation über die Beatles

Wer großes Effekte-Kino mag, darf sich auch auf den neuesten Teil der Matrix-Reihe freuen. Wer eher dem Arthouse-Kino zugetan ist, sollte sich „The French Dispatch“ merken. Dabei handelt es sich um den neuesten Streifen von Wes Anderson, der in der Vergangenheit unter anderem mit „Grand Budapest Hotel“ und „Isle of Dogs“ für Aufsehen gesorgt hat. Einen ganz besonderen Tipp hat Berens auch noch auf Lager: „Get Back“ – eine Dokumentation über die Beatles, die dieses Jahr ins Kino kommen soll. Die wird von niemand Geringerem produziert als Peter Jackson, dem wir die „Herr der Ringe“-Trilogie zu verdanken haben. „Und wer Peter Jackson kennt, der weiß, dass er nicht irgendeine Dokumentation machen möchte. Sondern die Beatles-Doku schlechthin.“