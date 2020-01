Sparkasse Goch ändert ab Freitag ihre Öffnungszeiten

Die Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze wird zum kommenden Freitag, 10. Januar, ihre Öffnungszeiten ändern. Das teilt die Bank jetzt in einer Presseerklärung mit. Künftig schließen die drei Hauptfilialen in Goch, Kevelaer und Weeze am Montag, Dienstag und Freitag eine Stunde früher – um 16 Uhr. Der Mittwochnachmittag entfällt ganz. Die Zeiten am Donnerstag bleiben unverändert – bis 18 Uhr. Sparkassen-Sprecher Jochen Rademacher teilt mit, dass mit dieser Maßnahme mehr Zeit für die individuelle Kundenberatung geschaffen werden soll. Es gebe immer weniger Menschen, die die Dienstleistungen am Schalter in Anspruch nähmen. „Unsere Berater bekommen dadurch mehr Zeit, sich auf die Kunden einzulassen“, sagte Rademacher der NRZ.

Absprachen mit einem Berater können telefonisch unter der Nummer 02823/321-0 oder per E-Mail getroffen werden. Die entsprechenden Mail-Adressen können im Internet abgerufen werden (www.sparkasse-goch.de).

Die Kunden würden für ihre Bedürfnisse immer häufiger auf das Internet-Angebot der Bank zurückgreifen. Online-Banking ist für viele kein Fremdwort mehr. Auch über das Handy oder Tablet lassen sich Bankgeschäfte problemlos abwickeln. Wer keinen Internetzugang besitzt oder grundsätzlich im Internet keine Geldgeschäfte tätigen möchte, der kann nach wie vor in die Filiale kommen.

Kein Personalabbau geplant

Jochen Rademacher, Sparkasse Goch / Kevelaer / Weeze.

Die Sparkassen-Filialen in Goch und Weeze sind jetzt montags, dienstags und freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr erreichbar. Am Mittwoch öffnen sich die Türen nur noch von 9 bis 12.30 Uhr und am Donnerstag stehen die Berater von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr zur Verfügung. Einen Personalabbau werde es nicht geben: „Unser Personalbestand liegt inklusive Azubis seit Jahren bei 100 Mitarbeitern. Und das wird auch so bleiben“, so Rademacher.

Viele Fragen können mittlerweile via Telefon beantwortet werden. Die Hotline sei in der Woche zwölf Stunden am Tag besetzt – von 8 bis 20 Uhr. Die Geldautomaten und Überweisungsgeräte stünden weiterhin wie gewohnt zur Verfügung. Die Sparkasse besitzt in Goch Geldautomaten an der Brückenstraße, Voßstraße und Waterkuhlstraße. In Weeze am Cyriakusplatz.

Termine vereinbaren

Wer intensiver beraten werden muss, etwa ihm Rahmen einer Immobilienfinanzierung, von Versicherungsgesprächen, Darlehensangelegenheiten oder Ähnliches, der kann über die normalen Geschäftszeiten hinaus Termine vereinbaren. Diese sind dann von 9 bis 19 Uhr möglich. „Oder sogar darüber hinaus“, betont Rademacher. Die Filiale sei nach wie vor das zentrale Bindeglied zum Kunden und der Ort für persönliche Beratungsgespräche, betont der Sparkassensprecher.