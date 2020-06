Sparkasse Rhein-Maas: Kredite werden jetzt benötigt

Emmerich. Die Sparkasse erwartet erst jetzt einen deutlichen Anstieg des Kreditvolumens. Ersparnisse und staatliche Soforthilfen seien bald aufgebraucht.

„Das Telefon boomt auf jeden Fall.“ Ludger Braam nimmt es noch mit Humor. In den vergangenen Wochen haben seine Mitarbeiter der Sparkasse Rhein-Maas kollektiv rote Ohren bekommen: 25.000 Telefonate mit Privatkunden haben sie geführt und 9500 Gespräche mit gewerblichen Kunden. „In der Spitze waren es 900 Anrufe am Tag“, sagt Braam: Tilgungsaussetzungen, Liquiditätshilfen, Soforthilfen von Land und Bund, Kreditbeantragungen – Corona bekommt in der Finanzwelt viele Gesichter. Aber dabei ist zu befürchten: Das Schlimmste kommt erst noch.

Die Sparkasse Rhein-Maas hat größten Wert darauf gelegt, in dieser Krisenzeit ein fester Partner für die Kunden zu sein. Ein Anruf genügte und die Tilgungsraten fürs Darlehen wurden ausgesetzt. Bei 800 Darlehenskonten werde die Schuld vorübergehend nicht abgetragen, sondern es werden nur noch Zinsen gezahlt. „Damit haben wir unseren Kunden eine Liquidität von 1,4 Millionen Euro verschafft“, sagt Ludger Braam. Bis zu neun Monate wurden die Tilgungsraten auf Eis gelegt.

Je länger die Störung dauert, desto größer wird der Finanzierungsbedarf

Auch die Soforthilfen wurden reichlich angenommen. Die Sparkasse sieht bei ihren Kunden ein Volumen von 16 Millionen Euro. Zu Beginn der Krise sei die Beantragung der Fördermittel noch schleppend gelaufen, doch je länger die Störung dauere, desto mehr Fördermittel werden beantragt, sagt Michael Wolters, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Maas. Gleiches gelte für das Kreditvolumen: „Jetzt ist der Bedarf da. Denn jetzt reichen langsam die eigenen Reserven nicht mehr und die Soforthilfen sind auch aufgebraucht. Wir rechnen mit einer deutlichen Kreditsteigerung“, so Wolters.

Schwer haben es die Branchen Gastronomie und Hotellerie, Reisebus-Unternehmen sowie die gesamte Reisebranche. Zu Beginn der Krise habe auch der Gartenbau enorme Probleme gehabt, doch hier habe sich das Blatt zum Besseren gewendet. Da viele Menschen nicht in den Urlaub fahren, wollen sie zu Hause mehr Grün und kaufen entsprechend Pflanzen. Das Handwerk habe kaum Ausfälle zu verzeichnen und auch die Bauchemie, die Verpackungs- und Logistikbranche komme sehr gut durch die Krise.

Große Unsicherheiten bei Gastronomie und Handel

Wer wirtschaftliche Probleme hat, mit dem sprechen die Mitarbeiter der Sparkasse. Wer vor der Krise keine Schwierigkeiten hatte, der werde auch nach der Krise wieder ein Geschäftsfeld haben. Allerdings achte man darauf, dass das Geschäftsmodell noch stimme. Gerade die Solo-Selbstständigen stünden oft vor dem Ende ihrer beruflichen Träume.

Bei Gastronomie und Handel herrsche noch eine große Unsicherheit, ob die Kunden auch schnell wieder zurückkommen. In der Grenzregion seien es vor allem die Niederländer, die man im Handel vermisse. Hier sei Vertrauen wichtig, welches langsam aufgebaut werden müsse. „Als Sparkasse sind wir Zweckoptimisten mit Realitätssinn: Sicherlich haben Amazon & Co. in der Krise zugelegt, aber wir sehen auch eine Wertschätzung für den stationären Handel. Jetzt konnte man sehen, wie es ist, wenn es keine Einkaufsstraße mehr gibt“, sagt Wolters.

>> Das Online-Banking boomt

Bei der Sparkasse boomt das Online-Banking. Viel mehr Kunden bezahlen jetzt mit der Karte oder mit dem Telefon. Auch Bankgeschäfte werden jetzt verstärkt über das Online-Portal abgewickelt.

Die Sparkasse selbst sei krisensicher. Die Aufsichtsbehörden Bafin und die EZB haben die Banken und Sparkassen in der Vergangenheit gut geprüft und zahlreiche Stresstests durchgeführt, so dass man auch Kreditausfälle gut verkraften könne.