SPD-Fraktion will Stadtgutschein Goch für den Einzelhandel

Goch. Die Gocher SPD-Fraktion will mit dem „Stadtgutschein Goch“ und einem Rabattsystem den Einzelhandel nach dem Lockdown zu neuem Schwung verhelfen.

Die Gocher SPD-Fraktion hat zur Ratssitzung am 10. März einen Antrag auf Budgetierung von 50.000 Euro im Haushalt 2021 für den den „Stadtgutschein Goch“ eingebracht, der als eine „Wirtschaftsförderungsmaßnahme zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie für den lokalen, vom Lockdown betroffenen Einzelhandel“ dienen soll. „Wir wollen damit die Gocher Geschäfte unterstützen, die vom Lockdown betroffen sind und somit einen aktiven Beitrag zur Wirtschaftsförderung in unserer Stadt leisten“, sagte Fraktionschef Klaus-Dieter Nikutowski. Mit diesem Vorhaben, vergleichbar mit dem bereits in Rees mit Unterstützung der Stadt praktizierten Programm, soll ein „Gutschein-Förderprogramm“ für den Gocher Einzelhandel geschaffen werden.

SPD-Fraktionschegf Klaus-Dieter Nikutowski fordert den Stadtgutschein. Foto: archiv / NRZ

Dies könne in der Praxis so gestaltet werden, dass die Unterstützung durch die Ausgabe von Stadtgutscheinen an die Gocher Verbraucherinnen und Verbraucher in den Varianten von 25, 50 und 100 Euro erfolgt, an denen sich die Stadt Goch jeweils mit 20 Prozent beteiligt. Kundinnen und Kunden erwerben dann einen 25 Euro-Gutschein für den sie lediglich 20 Euro zu zahlen haben; für einen 50 Euro Gutschein wären es 40 Euro, und für einen 100 Euro Gutschein 80 Euro.

Den Rest zahlt nach diesem Modell die Stadt Goch mit einem städtischen Zuschuss von 20 Prozent des Gutscheinwertes. Die Gutscheine können ausschließlich im Gocher Einzelhandel eingelöst werden. Einzelhandelsgeschäfte des täglichen Bedarfs, die vom Lockdown nicht betroffen sind, bleiben von der Gutscheinaktion ausgeschlossen.

Für dieses Hilfsprogramm soll nach dem SPD- Antrag ein städt. Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt werden. Mit diesem Förderprogramm und dem städtischen Beteiligungsanteil von 20 Prozent ließe sich laut Klaus-Dieter Nikutowski für einen begrenzten Aktionszeitraum, mit einer Gültigkeitsdauer von beispielsweise zwei Monaten nach Aufhebung des Lockdowns, im Einzelhandelsbereich ein Umsatz für die Gocher Einzelhändler von bis zu 250.000 Euro generieren, der dem vom Lockdown betroffenen Gocher Einzelhandel sicher helfen würde, die während der coronabedingten Geschäftsschließung erlittenen Einbußen ein wenig abzumildern.