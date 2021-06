Splittarbeiten stehen in Kleve an.

Straßenbau Splittarbeiten an den Straßen stehen im Stadtgebiet Kleve an

Kleve. Kleves Umweltbetriebe starten mit den Splittarbeiten am 21. Juni in Kleve, danach folgen Materborn, Donsbrüggen und Rindern.

Eine alljährliche Aufgabe steht an: Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve führen partielle Splittarbeiten in der 25. Kalenderwoche aus. In Kleve sollen am 21. Juni die Frankenstraße von Ringstraße bis Brabanterstraße, die Brahmsstraße vom Mittelweg bis zur Merowingerstraße und die Bresserbergstraße bearbeitet werden. Am 22. Juni folgen die Tiergartenstraße, die Hagsche Straße von der Hagschen Poort bis zur Lindenallee, die Kasinostraße, die Rütgerstraße, die Reitbahn, die Schloßtorstraße und der Prinzenhof. Abschließend werden die Wagnerstraße, die Stadtbadstraße, die Straße In den Galleien vom Ende bis zur Birnen-Allee und die Clemensstraße gesplittet.

In Materborn sollen am 23.06. die Kapellenstraße (Nr. 34 a Anlieger), die Braustraße von Erikastraße bis zur Pflasterung, der Blumenweg und die Schüttestraße bearbeitet werden. Am 24. Juni folgen die Hornstege, die Germaniastraße, die Tilsiterstraße und die Dresdenerstraße.

In Donsbrüggen und Rindern werden am 24. Juni die Deriethstraße von Hauptstraße bis zur Buchenhecke, die Alte Bahn von Heidestraße bis Georgsweg, der Stille Winkel von Tiergartenstraße bis Querung Draisine und der Alte Grüne Weg gesplittet.

Umweltbetriebe bitten um Beachtung der notwendigen Halteverbote

Am letzten Tag der Woche, dem 25. Juni, werden in Warbeyen und Düffelward der Hahnenacker bis Nr. 47, der Tochtgraben und die Trübsche Straße bearbeitet. Witterungsbedingte Verschiebungen sind nicht vorhersehbar und können Nacharbeiten notwendig werden lassen. Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve bitten um Verständnis und Beachtung der notwendigen Halteverbote sowie eine vorsichtige Fahrweise.

