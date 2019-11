Kreis Kleve. WDR 2 Moderatorin Steffi Neu freut sich auf die Kneipentour 2020. Dann ist sie im Westen und auch hier in ihrer heimatlichen Region präsent.

Steffis Kneipenquiz ist 2020 auch im Kreis Kleve aktiv

WDR 2 Moderatorin Steffi Neu freut sich auf die Kneipentour 2020. Dann ist sie im Westen unterwegs und auch hier in ihrer heimatlichen Region präsent. So am Donnerstag, 30. April 2020, 20 Uhr, Puppa Schmitz, Tanzpalast Bresserberg, Königsallee 190 in Kleve; Mittwoch, 27. Mai, 20 Uhr, Festzelt Gästehaus im Grünen, Uedemerfelder Weg 32, in Uedem, Donnerstag, 18. Juni, 20 Uhr, Haus am See, Klosterweg 136, Goch-Kessel, Donnerstag, 8. Oktober, 20 Uhr, Wirtshaus Op den Huck, St. Lambertus-Straße 2, Kalkar-Appeldorn. Karten sind ab sofort erhältlich.

Ratefüchse, Kneipengesellige und Bierdeckelbeschrifter

Ratefüchse, Kneipengesellige und Bierdeckelbeschrifter können sich auf die genannten und auf viele weitere Kneipen freuen, wenn Steffis Kneipenquiz in die dritte Runde geht. Dann legt sie noch eine Schippe obendrauf – denn in fast 30 Kneipen in NRW macht WDR2-Moderatorin Neu mit ihrem Team Halt. So viele waren es noch nie – das sind doppelt so viele Termine wie im Premierenjahr. Aber ausverkaufte Lokale und quizbegeisterte Gäste verlangen eine größere, weitere, längere Tour. Ausgestattet mit kniffligen Quizfragen, viel Musik und Plaudereien aus dem Nähkästchen steuert die Moderatorin mit ihrer Crew Gaststätten nicht nur in Ibbenbüren-Püsselbüren, Langerwehe, Essen-Borbeck, Wesel-Obrighoven oder Reichshof-Eckenhagen an, sondern eben auch hier im Kreis Kleve.

Als selbst ernanntes Landei hat Steffi Neu die Kneipen und Gaststätten persönlich ausgewählt und besucht. Handverlesen quasi. „Urig, persönlich, einfach herrlich gemütlich soll es sein. Wie in den vergangenen beiden Jahren. Damit sich alle in überschaubarer Runde pudelwohl fühlen. Mehr als 200 Leute sollten es nicht sein“, sagt die Moderatorin. Mit im Quiz-Gepäck sind die Live-Band „Pocket Party“ und WDR2-Comedian René Steinberg.

Prominente Talkgäste auf der Bühne

Verrenkungen auf der Bühne, rauchende Köpfe im Publikum und Stimmung inne Bude verspricht Steffi Neu. Jeden Abend lässt sich ein anderer prominenter Talkgast auf der Bühne von ihr ausfragen. „IQ-Blender“, „Pupsburger Augenkiste“ oder „Kann ich das Team noch tauschen?“: Schon die Namen der bisherigen Rateteams strotzten vor Kreativität.

Doch um die Ratekrone am Ende des Abends zu gewinnen, bedarf es mehr. Denn dazu heißt es, im Regio-, Musik- oder Tempo-Quiz am schnellsten, klügsten und schlagfertigsten zu sein. Wer Quizkönig wird? Das verraten die Bierdeckel, auf die jedes Team seine Antworten schreibt.

Startschuss für Steffis Kneipenquiz 3.0 ist am 31. März in Duisburg-Walsum. Gequizzt wird bis zum 8. Oktober, dann endet die Tour in Kalkar-Appeldorn. Die einzelnen Termine gibt’s auch auf Steffis-Kneipenquiz.de, der Kartenvorverkauf läuft ab sofort.

Tickets gibt’s über wdr2.de, steffis-kneipenquiz.de oder beim Wirt selbst für 26 Euro. Online kommen noch Vorverkaufs-Gebühren drauf.