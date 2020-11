Die angehenden Mediziner konnten einen interessanten Einblick in den Klinikalltag nehmen, so auch bei der Therapie mit Pferden.

Gesundheit Stipendiatentreffen in der LVR-Klinik Bedburg-Hau

Bedburg-Hau. Das „LVR-Klinik-Start“-Programm fördert Medizinstudierende finanziell und individuell. Die LVR-Klinik in Bedburg-Hau gab nun einen Einblick.

Bereits seit 2012 unterstützen die LVR-Kliniken, darunter auch die LVR-Klinik Bedburg-Hau, Medizin-Studierende auf vielfältige Weise. Dazu gehört zum Beispiel das Programm „LVR-Klinik-Start“, mit dem Studierende gefördert werden, die sich für Psychiatrie interessieren und bereits ihr Physikum abgeschlossen haben. Neben der monatlichen finanziellen Zuwendung von 600 Euro pro Monat erhalten die angehenden Medizinerinnen und Mediziner auch praktische Einblicke in die verschiedenen Arbeitsfelder der Psychiatrie.

Chefärztin Beate Linnemann gab einen interessanten Einblick in den Klinikalltag. Foto: ebbers / lvr

Dazu finden regelmäßige „Stipendiatentreffen“ in den verschiedenen Kliniken des Landschaftsverbandes Rheinland statt. Beim diesjährigen Treffen in der LVR-Klinik Bedburg-Hau nahmen elf Studentinnen und Studenten der Universitäten Bochum, Düsseldorf, Köln und Bonn teil. Die Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie der LVR-Klinik Bedburg-Hau, Beate Linnemann, informierte über die vielfältigen Arbeitsgebiete der Kinder- und Jugendpsychiatrie und vermittelte gemeinsam mit ihrer Oberärztin Dr. Maren Krüger und dem Ambulanzarzt Amir Djawadi einen lebendigen Eindruck vom Arbeitsalltag eines Mediziners an einer Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Die Reittherapie ausführlich erläutert

Auf dem Programm standen außerdem die Besichtigung des Geländes der Reittherapie und ein Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten der tiergestützten Therapie durch die Reittherapeutin Birgit Buschmann-Franken.

„Der Austausch mit den Mitarbeitenden, die über ihre Praxis sprechen, hat mir sehr geholfen um die richtigen Entscheidungen zu treffen in welche Richtung mein Studium verlaufen soll“, erklärte eine Studentin nach dem Tag. „Uns ist an solchen Tagen wichtig zu zeigen, wie vielfältig und bunt kinder- und jugendpsychiatrische Therapie sein kann und dass wir im Umgang mit „unseren“ Familien oft ein wichtiger Wegbegleiter sind. Wir arbeiten gerade hier mit einem multiprofessionellen Team, dass nicht nur nach Lösungen für die Kinder – und Jugendlichen sucht, sondern sich auch untereinander supervidiert und Sichtweisen erweitert“, erklärt Beate Linnemann.

Die Chefärztin engagiert sich schon seit Jahren für eine gute Weiterbildung des klinischen Personals und hat aus eigener Erfahrung gelernt, wie wichtig die Anleitung von erfahrenen Mitarbeitenden sein kann. „Die finanzielle Unterstützung ermöglicht außerdem die volle Konzentration auf das Studium im klinischen Abschnitt.“

Bis zum 30. April 2021 können sich Studierende wieder bewerben, entweder per E-Mail (bewerbung.stipendium@lvr.de) oder per Post (Landschaftsverband Rheinland, Fachbereich 81, 50663 Köln). Weitere Informationen zum LVR-Stipendienprogramm gibt es im Internet unter www.stipendium.lvr.de oder telefonisch unter 0221 809 -6651