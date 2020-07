Studentenmusikfestival kommt ins Rathaus nach Kalkar

Kalkar. Beim 10. Internationales Studentenmusikfestival in Kalkar spielen Paulius Andersson und Clara Janina Strobel im Rathaus.

Das 10. Internationale Studentenmusikfestival, erneut mit großem Engagement und Enthusiasmus geleitet von Professor Boguslaw Strobel, kann in diesem Jahr nur mit einem stark reduzierten Programm starten. Kalkar mit dem kammermusikalischen Ratssaal im historischen Rathaus ist dabei - mit zwei hervorragenden jungen Pianisten und anspruchsvollen Programmen.

Am Mittwoch, 29. Juli, konzertiert Paulius Andersson. Er wurde 1995 in Vilnius, Litauen, geboren. Im Alter von 5 Jahren begann Paulius Klavier und Schlagzeug zu spielen, seit Herbst 2018 studiert Paulius an der Robert Schumann Musikhochschule Düsseldorf. Der junge Pianist trat in den renommiertesten Konzertsälen Litauens, Deutschlands, Dänemarks, Frankreichs, Spaniens, Polens und Finnlands auf. 2018 wurde er Preisträger des Neapolitanischen Meister-Klavierwettbewerbs. In Kalkar spielt er den achtsätzigen Zyklus „Kreisleriana“ von Robert Schumann und die Sonate „Nachtwind“ von Nikolai Medtner.

Clara Janina Strobel gestaltet ein Beethoven-Programm

Am Donnerstag, 30. Juli, gestaltet die 18-jährige Clara Janina Strobel ein Beethoven-Programm. Bis im vergangenen Jahr war Clara Strobel, die mehrere Klavierwettbewerbe gewann, Jungstudentin an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. Die junge belgische Pianistin spielte bereits Solo- und Kammer-Konzerte in Belgien, Deutschland, Niederlande, Frankreich und Südkorea. An ihrem Beethoven-Abend werden die Sonaten 109 und 110 sowie die Sonate op. 57, die „Appassionata“zu hören sein.

Beide gut einstündigen Konzerte beginnen um 19.00 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden für die jungen Solokünstlern sind willkommen.