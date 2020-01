Kleve. Studium für jedermann in Kleve: „FabLab goes green – die Hochschule Rhein-Waal auf der Landesgartenschau 2020“

Studium Generale spricht in Kleve über Wachstum

Das Studium Generale für das Wintersemester 2019/2020 Hochschule Rhein-Waal widmet sich diesmal dem Schwerpunktthema „Wachstum“. Mit der Veranstaltung „FabLab goes green – die Hochschule Rhein-Waal auf der Landesgartenschau 2020: von digitaler Fertigung bis Urban Gardening“ endet die Reihe.

Am Freitag, 17. April, öffnet die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Die Veranstalter wagen dabei ein besonderes Experiment: Zum ersten Mal findet eine Landesgartenschau in enger Kooperation mit einer Hochschule statt. Dazu wird derzeit auf dem Ausstellungsgelände ein neues Institut gegründet, das „GreenFabLab“. Diese Einrichtung versteht sich in zweierlei Weise als Transfer-Institut. Einerseits sollen hier Methoden und Techniken der digitalen Fertigung für den Umwelt- und Energiesektor erschlossen werden, andererseits stehen Netzwerkveranstaltungen mit Workshop-Charakter auf der Agenda, zu denen Interessierte aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und der breiten Öffentlichkeit eingeladen sind.

Konkrete Problemstellungen sollen Grundlage sein für Arbeitsaufträge ans FabLab

Im Rahmen dessen werden konkrete Problemstellungen erörtert und versucht, daraus Arbeits- und Entwicklungsanforderungen an das GreenFabLab abzuleiten. Professor Dr. Kai J. Tiedemann, Professor für Ökologie und Umwelt an der Hochschule Rhein-Waal, sowie Franz-Josef Kuhnigk, Gärtnermeister der Hochschule, werden das Grundkonzept des GreenFabLab vorstellen und einige thematische Schlaglichter setzen.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 21. Januar, um 19 Uhr, auf dem Campus Kleve der Hochschule Rhein-Waal, Marie-Curie-Straße 1, Hörsaalzentrum, Erdgeschoss, Raum 01 EG 005 (Hörsaal 01) statt.

Der Vortrag ist Teil des Studium Generale und wurde konzipiert, um Wissenschaft in allgemeinverständlichen Vorträgen transparent zu machen. Das Vortragsprogramm richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, an Jung und Alt mit dem Anspruch auf allgemeine, universale Bildung. Die Vortragsreihe bietet zudem eine Plattform für Austausch und Diskussion zu aktuellen Fragestellungen. Der Besuch der Vorträge im Studium Generale an der Hochschule Rhein-Waal ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum Studium Generale im Internet unter www.hochschule-rhein-waal.de/de/studium-generale