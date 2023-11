Sturmtief Sturm über England: So windig wird es heute im Kreis Kleve

Kreis Kleve. Auch im Kreis Kleve wird es heute Mittag kräftige Windstöße geben. Das sind die Ausläufer des England-Sturms. Das erwartet Bauer Reyers für heute.

Den großen Sturm werden wir im Kreis Kleve heute und morgen wohl nicht erleben. Hubert Reyers meldet auf seiner Seite wetter-niederrhein.de, dass bis 13.30 Uhr das Tiefdruckgebiet über dem Ärmelkanal liegt und Windspitzen bis zu 200 Stundenkilometer erwartet werden.

Sturmböen bis zu 80 km/h

Heute Nachmittag und Abend wird dieses Sturmfeld deutlich abgeschwächt auch die Niederlande und den nördlichen Niederrhein erreichen. Reyers rechnet mit Windspitzen von 75 bis 80 km/h. Dies sei immer noch im Sturmbereich, in der kommenden Nacht zieht das Sturmfeld dann weiter Richtung Nordosten. In den Niederlanden hat der niederländische Wetterdienst den Arbeitnehmer geraten, zu Hause zu arbeiten.

Hubert Reyers sieht für die erste Tageshälfte Spitzenböen von bis zu 65 km/h, am Nachmittag und Abend wird der Wind dann kräftiger. 75 bis 80 km/h sind drin. Die Temperaturen sind mild: 12 bis 14 Grad.

Am Freitag schauert es vereinzelt

In der Nacht schwächt sich der Wind dann ab und weht nur noch frisch bis stark. „Dazu bleibt es so gut wie trocken, nur vereinzelt schauert es noch. Außerdem fließt kühlere Luft zu uns, die Temperaturen liegen zwischen 9 und 7 Grad“, so Reyers.

Am Freitag gibt es etwas Regen und Nieselregen. Die Temperaturen steigen von 7 bis 8 Grad auf maximal 10 Grad am Nachmittag. „Die Luft ist hinter dem Sturmgebiet kühler als bisher“, so Reyers.

