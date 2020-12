Coronabeschränkungen Testpflicht in den Niederlanden - Ausnahmen für Grenzregion

Kreis Kleve/Den Haag Niederlande-Reisende müssen einen negativen Coronatest vorlegen. Es gibt weitreichende Ausnahmen für die Grenzregion und Autofahrer. Die Details.

Wer ab Dienstag, 29. Dezember, in die Niederlande einreisen möchte, der benötigt einen negativen Covid-19-Test, wenn er die Reise per Schiff, Flugzeug, Intercity oder Fernbus antritt. Wer mit dem Auto in die Niederlande reist, der benötigt diesen Test nicht. Auch für Grenzpendler gibt es Ausnahmen.

Was muss der Coronatest beinhalten?

Das negative Testergebnis muss auf Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch oder Niederländisch abgefasst sein. Das Dokument werde von den niederländischen Behörden auf fünf Punkte geprüft:

1. Der Test-Typ muss ein molekularer PCR-Test sowie ein Test für Sars-Cov-2/Covid-19 sein. Ein anderer Test-Typ, inklusive Schnelltest, wird nicht akzeptiert.

2. Das Testresultat muss negativ sein.

3. Vor- und Nachname müssen mit dem gültigen Reisepass / Personalausweis übereinstimmen.

4. Der Test darf bei der Einreise in die Niederlande maximal 72 Stunden alt sein.

5. Es müssen die Kontaktdaten des Instituts oder des Labors, welches den Test durchgeführt hat, aufgeführt sein.

Die Testpflicht gilt unter anderem für Reisen mit dem Schiff oder mit Fährschiffen. Wer aus Großbritannien in die Niederlande mit der Fähre einreisen möchte, der benötigt ebenfalls einen Test. Auch Flugreisende brauchen ein entsprechendes Papier, auch dann, wenn sie nur auf der Durchreise sind.

Was passiert bei einem positiven Test?

Wer positiv getestet wurde, der darf nicht in die Niederlande einreisen. Wer keinen Test vorweisen kann - etwa am Flughafen - der darf nicht ins Flugzeug.

Bleibt die Quarantäneregel bestehen?

Ja. Ein negatives Testergebnis bedeutet nicht, dass man die Quarantäneregel umgehen kann. Wer aus Deutschland für längere Zeit in die Niederlande reist, der muss zehn Tage in Quarantäne. Als Ausnahme gelten hier Reisen mit einer Dauer von weniger als 24 Stunden. (Grenzregelung). Diese Regelung bestand auch schon in den vergangenen Wochen.

Gibt es Ausnahmen?

Die Niederlande machen Ausnahmen für Personen unter 13 Jahren, für Autofahrer, für Grenzpendler (Arbeit, Studium, Schule), für LKW-Fahrer, Mitarbeiter von Containerschiffen und Fischereimitarbeitern sowie für Flugreisende, die aus unvorhergesehenen Gründen in den Niederlanden zwischenlanden mussten.

Was ist mit Bus und Auto?

Wer in einen regionalen, grenzüberschreitenden Bus einsteigt (etwa die Linie 58 von Emmerich nach Nimwegen), der muss ebenfalls keinen negativen Test vorzeigen. Michael Block, Sprecher der NIAG in Moers, teilt auf Anfrage mit, dass alle vier grenzüberschreitenden Verbindungen in den Regionalverkehr fallen und entsprechend ausgenommen werden von der neuen Regelung.

Die Testpflicht besteht für die Reise mit einem IC oder internationalen Fernbus, wenn die Reise mehr als 30 Kilometer von der niederländischen Grenze begonnen hat. Für Autofahrer gilt die Testpflicht nicht. Warum? Die Sprecherin des niederländischen Justizministeriums, Anna Sophie Posthumus, teilt der NRZ auf Anfrage mit, dass man hier eine Ausnahme mache, weil man den Autoverkehr nicht kontrollieren könne.

Was bedeutet die Testpflicht jetzt für die Grenzregion?

Mit den genannten Ausnahmen ändert sich für die unmittelbare Grenzregion nicht viel. Denn auch in den vergangenen Wochen galt: Nicht notwendige Reisen ins Nachbarland sollen unterbleiben. Verboten sind sie aber nicht. Wer mit dem Auto zum Einkaufen ins Nachbarland will, der kann dies immer noch tun und wird auch nicht bestraft. Allerdings raten die Regierungen in Den Haag und Düsseldorf dringend davon ab.

Wird kontrolliert?

Entlang der Grenzübergänge werden keine Grenzkontrollen eingeführt, sagt Sprecherin Anna Sophie Posthumus. An Flughäfen, in Häfen und Bahnhöfen müssen die Tests entsprechend vorgelegt werden. Diese Kontrolle werden von den jeweiligen Veiligheidsregios (Sicherheitsregionen) vorgenommen. Zusätzlich zum negativen Coronatest müssen Reisende auch eine Gesundheitserklärung ausfüllen, wenn sie mit dem Flugzeug in die Niederlande einreisen.

Wo gibt es weitere Informationen?

Ausführliche Informationen gibt es auch im Internet auf der Seite des niederländischen Ministeriums.