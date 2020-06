Uedem: Fremder Mann sprach Jungen im eigenen Garten an

Ein Unbekannter sprach einen neunjährigen Jungen im Garten in Uedem an und forderte ihn zu sexuellen Handlungen auf,. Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend, 12. Juni, in einem Uedemer Wohngebiet einen minderjährigen Jungen angesprochen und ihn zu sexuellen Handlungen aufgefordert: Gegen 20.10 Uhr sprang der Junge gerade im heimischen Garten auf dem Trampolin, als sich auf dem am Grundstück vorbeiführenden Fußweg ein Mann näherte. Der Unbekannte fragte den Neun-Jährigen vom Zaun aus, ob er ihm etwas zeigen solle und holte sein Glied aus der Hose. Dann forderte er den Jungen auf, das entblößte Geschlechtsteil anzufassen. Das Kind rannte jedoch ins Haus und rief seine Eltern. In der Zwischenzeit flüchtete der Mann.

Er wird beschrieben als etwa 25 bis 30 Jahre alt, mit normaler Statur. Er trug eine rote Basecap und sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Kalkar unter 02824 880 zu melden.