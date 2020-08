Uedem: Schwangere Frau wurde bei Unfall verletzt

Uedem. Beim Abbiegen stießen zwei Autos zusammen. Eine schwangere Frau aus Uedem kam verletzt ins Krankenhaus.

Eine schwangere Autofahrerin wurde bei einem Unfall in Uedem verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Am Samstag gegen 14.20 Uhr befuhr die 32-jährige Uedemerin mit ihrem VW Touareg die Gocher Straße und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Straße Am Kirchhecken abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden VW Polo, der von einer 20-jährigen Sonsbeckerin gelenkt wurde. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Personen verletzt. Die schwangere Uedemerin wurde mit dem Rettungswagen ins Hospital gebracht, die andere Autofahrerin wollte selbstständig zum Arzt gehen.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Uedem streute aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn ab.