Glücks-Kunstwerk: Zwei Uedemer bauen Trecker aus Hufeisen

Uedem-Keppeln. Zwei Uedemer sind nicht nur ihres eigenen Glückes Schmied: Sie schweißten einen Traktor nur aus Hufeisen: als gutes Omen für das Jahr 2021.

Ob Schornsteinfeger, Kleeblatt oder Centstück – die Symbole haben alle Jahre wieder zum Jahreswechsel Hochkonjunktur. Auch ein Hufeisen als Glückssymbol darf nicht fehlen. Bei diesem Jahreswechsel schon mal gar nicht … denn Glück ist gefragt in Zeiten der Pandemie mit dem Hoffnungsschimmer Impfung am Horizont. Ein Hufeisen? Das reicht wohl nicht, dachten sich die Erbauer eines ganz besonderen Kunstwerks in Uedem-Keppeln im Kreis Kleve. Denn hier steht seit Weihnachten ein Glückstrecker, der aus Tausenden von Hufeisen zusammengeschweißt wurde.

Ein Meisterwerk der beiden Keppelner Rainer Franken (44, Landwirt) und Stephan Hünting (47, Maschinenbauer), die just zum Jahreswechsel ihren Hufeisentraktor für alle Augen sichtbar auf der Hofweide an der Klever Straße platziert haben. Ein Glücksbringer für das neue Jahr, der wohl einmalig ist.

Ein Jahr lang haben die beiden Männer daran gearbeitet

Ein Jahr lang arbeiteten sie daran. Zu Beginn, also Anfang 2020, war Corona noch kein Thema, aber der Glückstraktor dennoch ein ehrgeiziges Ziel der tatkräftigen Keppelner.

Rainer Franken selbst ist schon seit Jahren als Schmied von Glückspferden bekannt, die er in Lebensgröße und vollständig aus Hufeisen fertigt. Eine Idee, die aus der großen Leidenschaft seiner Frau Andrea Franken, die begeisterter Reitsportfan ist, geboren wurde.

So ganz ein „Jungensding“ ist allerdings das 2,50 m breite, 3 m hohe und 3000 Kilo schwere Ungetüm: ein Trecker. Optisch und handwerklich ist der in voller Pracht fertig gestellte Hufeisentraktor ein nicht zu übertreffendes Kunstwerk. Eines, das ziemlich genau seinem „echten“ Vorbild, einem PS-starken Fendt 718, entspricht.

Hufeisen von zierlich bis deftig fürs originalgetreue Lenkrad

Um dieses Großprojekt von der Idee zur Realität wachsen zu lassen, holte sich Rainer Franken seinen Freund Stephan Hünting ins Boot und in die Garage. Das Baumaterial: sogenannte Schrotteisen, also gebrauchte, von Pferden getragene Eisen aus der Hand eines befreundeten Hufschmieds. Zierliche Vollbluteisen, deftige Kaltbluteisen und Mini-Shettyeisen sind darunter. „Wie viele wir genau verschweißt haben, verraten wir nicht“, sind sich die Erbauer einig. Auch über die Investition wird dezent geschwiegen.

Nur so viel sei verraten: Mit ein paar Wochenstunden im Hobbykeller wäre das sehenswerte Werk sicherlich nicht in Jahresfrist fertig geworden. Zumal sich das begabte Duo ziemlich genau an die Originalgrößen auch bei den Details wie Lenkrad, Leuchten, sogar Tankdeckel, Oberlenker, Kindersitz, Spiegel und Co. gehalten hat. Die Liebe zum Detail ist’s wohl auch, die den Betrachter so staunen lässt.

Seit Weihnachten steht der Glücks-Traktor auf dem Hof der Familie Franken auf dem landwirtschaftlichen Betrieb an der Klever Straße 11 in Uedem-Keppeln. Das Kunstwerk begeistert dort entsprechend illuminiert nicht nur die Erbauer und die Keppelner Nachbarn, sondern ziemlich alle, die über das in der Dunkelheit prächtig leuchtende Kunstwerk „stolpern“. Es erfüllt seinen Zweck und bringt „Ah’s“ und „Oh’s“ in die erstaunten Gesichter derer, die daran vorbeifahren und mitunter grüßend hupen.

Rainer Frankens Ehefrau Andrea Franken verrät: „Das Feedback aus der Bevölkerung ist wirklich enorm groß. Auf der Klever Straße kam es bereits zu Staus, weil viele Leute im Vorbeifahren Fotos machen wollten.“ Franken und Hünting können sich gut vorstellen, dass „das Objekt sich auch gut als Leihgabe bei verschiedenen Firmenevents“ machten könnte. Zu Silvester soll es aber erst einmal per Lichtorgel kräftig flimmern – als Feuerwerk-Ersatz.

Neben den Traktor-Pferdestärken aus Hufeisen vollenden auch ein Spring- und ein Dressurpferd in Lebensgröße und ganz aus Hufeisen geschmiedet das außerordentliche Ensemble. So viele Hufeisen mit so viel Können, Kraft, Ausdauer und Liebe zum Detail verarbeitet, können nur eins: Jede Menge Glück bringen für 2021.