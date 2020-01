Nach Brand in Uedem: Alle wollen beim Wiederaufbau mithelfen

Der Neustart des Uedemer Automobilzulieferers Mühlhoff nimmt buchstäblich Formen an. Am Freitag sahen die Mitarbeiter mit Freude, wie das erste Teil nach dem verheerenden Großbrand vom 29. Dezember wieder geschweißt wurde. „Natürlich müssen wir noch abwarten, wie die Qualität wirklich ist. Doch die Anlage scheint intakt“, sagte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Marc Schneimann.nach brand bei mühlhoff- wut, dank und neuer mut in uedem

Auf dem Firmengelände, wo ein Schaden in Millionenhöhe entstanden ist, sind die Aufräum- und Reinigungsarbeiten im vollen Gange. Rund 250 Menschen – sowohl Mitarbeiter von zwei Spezialfirmen als auch Mühlhoff-Beschäftigte – packen an. Tonnenschwere Werkzeuge werden aus den Hallen geholt, auf Tieflader gehievt und in Absprache mit den Mühlhoff-Kunden zu anderen Unternehmen in der ganzen Bundesrepublik transportiert. Dort sollen sie unter Anleitung von Mühlhoff-Mitarbeitern vorübergehend produzieren. „Die Lkw warten im Industriegebiet und fahren nacheinander auf das Gelände, damit kein Verkehrschaos entsteht“, beschreibt Schneimann das emsige Treiben.

Mitarbeiter werden sukzessive zur Arbeit gerufen

Obwohl der Logistikbereich beim Brand komplett zerstört wurde, kann Mühlhoff einige vor den Flammen gerettete Waren aus anderen, nicht betroffenen Hallen verschicken. Zuvor überprüfen unter anderem Chemiker die Unversehrtheit der Produkte.

Der Krisenstab aus Management und Betriebsrat, der nicht mehr in der Gaststätte Lettmann, sondern in eigenen Räumen tagt, hofft darauf, Teile der Produktion bereits am kommenden Montag starten zu können. „Offiziell bleibt das Unternehmen noch bis zum 13. Januar geschlossen. Wir fahren aber langsam wieder hoch. Die Mitarbeiter werden von ihren Vorgesetzten sukzessive zur Arbeit zurückgerufen. Alle sind scharf darauf, beim Wiederaufbau mitzuhelfen“, sagte Marc Schneimann. „Ich bin total beeindruckt, was innerhalb kurzer Zeit schon von allen Beteiligten geschafft wurde.“

Ein richtiger Kraftakt sei auch die Aufbereitung der IT-Infrastruktur. Spezialisten arbeiten derzeit daran, ein neues Netzwerk aufzubauen. Die Verwaltung kann in Büroräumen außerhalb des stark beschädigten Traktes und in Containern arbeiten, die von Omexom-Horlemann zur Verfügung gestellt wurden.

Ermittlungsstand der Kripo

Die Polizei hat unterdessen Ergebnisse der Arbeit der Ermittlungskommission mitgeteilt. Demnach gehe die Kripo derzeit davon aus, „dass der oder die Täter sich sowohl auf dem Betriebsgelände als auch in den Produktionsstätten ausgekannt haben müssen. Ebenso sicher ist, dass an mehreren Stellen der Brand nahezu zeitgleich ausgebrochen ist“.

Der Einbruchmeldealarm bei dem Wachunternehmen sei entgegen ersten Erkenntnissen am 29. Dezember erst gegen 3.38 Uhr aufgelaufen. „Es gibt eine Zugangskontrolle, und die Zugänge werden teilweise videoüberwacht“, sagte Betriebsrat Marc Schneimann. Die Daten werden derzeit ausgewertet.