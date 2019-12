Uedem. Einst fuhren 28 ehrenamtliche Fahrer beim Bürgerbusverein Uedem, jetzt sind es nur noch 14, Ende des Jahres elf. Ohne neue Fahrer droht das Aus.

Uedemer suchen dringend ehrenamtliche Bürgerbus-Fahrer

In Bestzeiten waren 28 ehrenamtliche Fahrer beim Bürgerbusverein Uedem aktiv. Aktuell sind es nur noch 14 - und Ende des Jahres hören drei weitere Fahrer altersbedingt auf. Wenn sich nicht neue Ehrenamtliche finden, ist der Fortbestand des Bürgerbusses akut gefährdet. Dabei ist er gerade für ältere und weniger mobile Bürgerinnen und Bürger ein sehr wichtiges öffentliches Transportmittel.

So auch für Christel Hülsmann, die sich ein Leben ohne den Bürgerbus gar nicht vorstellen kann. Mindestens drei Mal in der Woche fährt die 79-Jährige aus Uedemerbruch mit dem Bus nach Uedem zur Physiotherapie und zurück. Auch für Arzttermine, Einkäufe und Bekanntenbesuche nutzt sie ihn. „Der Bürgerbus ermöglicht mir die Teilhabe am öffentlichen Leben“, so die Seniorin. Sie kennt die Fahrer, schätzt die Atmosphäre und sie weiß, dass sie immer sicher und pünktlich an ihr Ziel kommt. Christel Hülsmann nutzt den Bürgerbus seit 14 Jahren. Auto fährt sie schon seit Jahren nicht mehr, weil sie Schwindelprobleme hat und keine Gefahr im Straßenverkehr sein möchte. Aus demselben Grund lässt sie auch das Fahrrad stehen.

Der Bürgerbus ist für die Seniorin unverzichtbar

Zwar hat die 79-Jährige Familie, aber die möchte sie auch nicht immer fragen, wenn sie nach Uedem fahren muss. Deswegen ist der Bürgerbus für die Seniorin unverzichtbar: „Er ist für mich ein Stück Freiheit und Selbstständigkeit“, sagt sie. Im Oktober war die Bürgerbusnutzerin der ersten Stunde der 100.000. Fahrgast des ehrenamtlichen Angebots. Umso trauriger und enttäuschter ist Christel Hülsmann nun, dass dem Bürgerbus Uedem das Aus droht. „Wir haben immer weniger Fahrer“, klagt Georg Fröhlich, der 1. Vorsitzende des Bürgerbusvereins. „Von den einst 28 Fahrern sind wir nun nur noch 14.“ Um den Betrieb aufrechtzuerhalten und die Fahrgäste auch weiterhin in Uedem und den umliegenden Ortsteilen Keppeln und Uedemerbruch zu transportieren und ihnen zeitgleich eine Weiterfahrt nach Xanten und Weeze zu ermöglichen, brauche es rund 20 FahrerInnen. „Mit dieser Zahl wäre uns erheblich wohler, denn das Problem ist, dass die verbleibenden Fahrer mittlerweile zu viel fahren müssen“, sagt Paul-Günther Bremen, der 2. Vorsitzende des Vereins. Deswegen wirbt der Bürgerbusverein offensiv um neue FahrerInnen.

Mitmachen kann grundsätzlich jeder, der einen Führerschein hat

„Mitmachen kann grundsätzlich jeder, der einen Führerschein hat“, erklärt Georg Fröhlich. Den notwendigen Personenbeförderungsschein können die Fahrer kostenfrei machen, außerdem bekommen sie eine Einweisung durch die NIAG. Natürlich habe man als Fahrer eine große Verantwortung, sagt Fröhlich: „Man muss pünktlich sein und die Fahrgäste sicher von A nach B bringen.“ Aber man bekommt auch viel zurück: Die Fahrgäste sind dankbar, man kommt ins Gespräch – und einen Bus zu fahren, ist ja auch ein tolles Gefühl. Bürgermeister Rainer Weber unterstützt den Bürgerbusverein nach Kräften bei seinem Werben um neue Fahrerinnen und Fahrer.

Denn: „Der Bürgerbus ist bei der nicht ausreichenden ÖPNV-Anbindung der Ortsteile ein unverzichtbares Angebot, besonders für ältere Bürger, die nicht mehr so mobil sind. Ich bin stolz auf das ehrenamtliche Engagement der Fahrerinnen und Fahrer.“

