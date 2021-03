Sturmwarmung: Wann erreicht Tief „Klaus“ den Kreis Kleve?

Kreis Kleve. Sturmtief „Klaus“ wird am Donnerstag über den Niederrhein ziehen - mit Böen von bis zu 100 km/h. Die wichtigsten Infos für den Kreis Kleve.

Im Kreis Kleve wird am Donnerstag mit dem Sturmtief „Klaus“ der erste Sturm des Jahres erwartet. Damit beginnt insgesamt ein wechselhafter und sehr windiger Witterungsabschnitt, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Für den Kreis Kleve wurde eine Sturmwarnung herausgegeben. In diesem Text beantworten wir die wichtigsten Fragen für den Kreis Kleve und informieren fortlaufend über die Entwicklung der Sturmlage.

Unwetterwarnung: Wie stark wird der Kreis Kleve betroffen sein?

Wetterexperten prognostizieren für den Niederrhein und das Ruhrgebiet Sturmböen von bis zu 100 km/h. Das entspricht der Windstärke 10. Laut einer Karte des Deutschen Wetterdienstes wird der Kreis Kleve aller Voraussicht nach besonders stark von Sturmtief „Klaus“ betroffen sein. Für den gesamten Kreis gilt bisher eine Warnung der Stufe zwei.

Die amtliche Warnung vor Sturmböen derzeit gilt von sechs bis zehn Uhr. Außerdem hat der DWD für den nördlichen Teil des Kreises Kleve eine Vorabinformation vor Orkanböen veröffentlicht - das entspricht der Warnstufe drei. Ab Donnerstagvormittag rechet der Wetterdienst von Westen mit aufkommenden kräftigen Schauern und Gewittern örtlich orkanartige Böen um 110 km/h. Im Laufe des Nachmittags und Abends lassen die Böen allmählich nach, bis in die Nacht zum Freitag sind aber noch Gewitter möglich.

Wann wird Sturmtief "Klaus" über den Kreis Kleve ziehen?

Die stärksten Winde erwarten in der Region am späten Donnerstagvormittag und in den Mittagsstunden. Ungemütlich soll es allerdings bereits am Mittwoch werden: "Am späten Abend und in der Nacht zieht Regen rein", prognostiziert Jürgen Schmidt vom Wetterdienst „Wetterkontor“. Im Laufe des Donnerstags soll der Sturm langsam abflachen. Am Nachmittag könne es an Rhein und Ruhr aber noch vereinzelnd Gewitter, Regen und Graupel geben.

Sturmtief „Klaus“ zieht über den Kreis Kleve - das sollten Bürger beachten

Wetterkontor-Geschäftsführer Schmidt empfiehlt, genau das zu tun, wozu der gesunde Menschenverstand rät: "Zum Beispiel den Wald meiden, zuhause Sachen von draußen reinholen." Seitenwinde könnten für LKW-Fahrer gefährlich werden.

Unwetterwarnung im Kreis Kleve: Nach dem Sturm folgt der Kälteeinbruch

"Auch der Samstag wird wohl stürmisch", prognostiziert Schmidt. Darauf folgt dann richtiges Aprilwetter. Experten rechnen mit viel Regen. In der nächsten Woche wird ein Kälteeinbruch erwartet. Kalte Luft zieht ab Montag aus Skandinavien in die Region. In NRW, so der Wetterkontor-Geschäftsführer, sei mindestens mit Nachtfrösten zu rechnen. Ab Mittwoch womöglich auch mit mehr: "Der Wind kommt dann aus Nordost."