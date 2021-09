Vandalismus und Diebstahl auf dem Weezer Friedhof

Weeze. Zu mehreren Diebstählen, Sachbeschädigungen und der Störung der Totenruhe ist es erneut auf dem Friedhof Gesseltweg in Weeze gekommen.

Zu mehreren Diebstählen, Sachbeschädigungen und der Störung der Totenruhe ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 5. September, zum wiederholten Male auf dem Friedhof Gesseltweg in Weeze gekommen. An einer Vielzahl von Grabstellen wurden Vasen und Grableuchten zerstört und entwendet. Betroffen waren besonders die Gräber in Feld V. Auch die Garage des Friedhofsgärtners wurde aufgebrochen. Die Friedhofsverwaltung bittet alle Geschädigten, sich bei der Gemeinde Weeze, 02837/910169 oder per Mail an lena.flintrop@weeze.de zu melden.

Die Gemeinde hat eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.

