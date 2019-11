Verdächtige Kiste in Kleve: ABC-Einsatz für die Feuerwehr

Mit Schutzausrüstung und speziellen Messgeräten ging ein Trupp in den Keller vor.

Kleve/Emmerich. Kiste mit verdächtiger Beschriftung und Warnsymbolen ruft die Feuerwehren Kleve und Emmerich auf den Plan. Behälter wurde im Keller gefunden.

Zu einem ABC-Einsatz ist die Feuerwehr in Kleve ausgerückt. Bei der Entrümpelung ihres Kellers hatten die Bewohner eines Hauses an der Straße „In den Galleien“ am Mittwoch gegen 21.30 Uhr eine kleine Bleikiste mit Mineralien gefunden. Das Behältnis stammte wohl von einem vorherigen Bewohner und war mit einer verdächtigen Beschriftung und Warnsymbolen versehen.

Weil der Verdacht bestand, dass von der Kiste eine radioaktive Strahlung ausgeht, riefen die Finder die Polizei, die die Feuerwehr Kleve alarmierte. Mit Schutzausrüstung und speziellen Messgeräten ging ein Trupp in den Keller. Die Einsatzkräfte stellten schnell fest, dass von dem geschlossenen Behälter keine gefährliche Strahlung ausging. Selbst bei geöffnetem Deckel war die gemessene Dosis laut Feuerwehr so gering, dass selbst bei längerem Kontakt keine Gesundheitsgefährdung bestanden hätte.

Der Behälter wurde samt Inhalt gesichert. Das Ordnungsamt kümmert sich nun um die fachgerechte Entsorgung. Im Einsatz waren 33 Feuerwehrleute der Feuerwehren Kleve und Emmerich. Der Einsatz dauerte circa zwei Stunden. Die Straße „In den Galleien“ war zeitweise voll gesperrt.