Volksbank im Kleverland warnt vor dreister Betrugsmasche

Kleve. Kunden der Volksbank Kleverland werden von den Betrügern aufgefordert, Ihre persönlichen Zugangsdaten zum Online-Banking zu nennen.

Aktuell werden die Kunden der Volksbank Kleverland im Online-Banking darauf hingewiesen, die neue Version der VR-Banking App herunterzuladen. Diese Umstellung stellt eine technische Verbesserung und Modernisierung der App dar und wird gerade von allen Volksbanken in Deutschland durchgeführt. Leider wird diese Umstellung von Betrügern vermehrt zum Anlass für eine Betrugsmasche genommen. Per Telefon, E-Mail oder SMS werden die Kunden von den Betrügern aufgefordert, Ihre persönlichen Zugangsdaten zum Online-Banking zu nennen oder per SMS die Registrierung der App per Link zu verlängern.

Aus dem Grund weist die Volksbank darauf hin, dass niemals Daten zum Online-Banking (zum Beispiel Pin oder Aktivierungscode) seitens der Bank erfragt werden. Die Volksbank möchte ihre Kunden für dieses betrügerische Vorgehen sensibilisieren. Wer Zweifel hat, sollte sich im Service-Center unter 02821/8080 melden. Das Team ist montags, mittwochs und freitags von 8 bis 17 Uhr, sowie dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Weiteren Informationen unter www.volksbank-kleverland.de/sicherheit

