Weeze/Kreis Kleve. Über mehrere Kilometer verfolgte ein Audi einen Niederländer und versuchte, ihn zu stoppen. Das 32-jährige Opfer flüchtete zum Weezer Flughafen.

Von schwarzem Audi verfolgt – Niederländer floh nach Weeze

Ein 32-jähriger Autofahrer aus dem niederländischen Didam musste am Samstagabend, 7. Dezember, bei einer Fahrt durch den Kreis Kleve vor zwei Männern in einem Audi flüchten. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes fuhr gegen 18 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Autobahnabfahrt Rees über die Bundesstraße 67 in Richtung Flughafen Weeze. „Bereits auf dieser Strecke wurde er von einem älteren schwarzen Audi mit Klever Kennzeichen verfolgt, der mehrfach versuchte, ihn bis zum Stillstand auszubremsen“, berichtete die Polizei.

Niederländer flüchtete in Richtung Flughafengelände

„An der Ampelkreuzung Willy-Brandt-Ring/B 9 setzte sich der Audi erneut vor das Fahrzeug des Niederländers, worauf zwei Männer nordafrikanischen Aussehens ausstiegen“, so die Polizei. Der Fahrer war mit einer roten Jacke bekleidet. Das Opfer flüchtete erneut mit seinem Wagen weiter in Richtung Flughafengelände, der Audi fuhr in Fahrtrichtung Wemb weiter.

Die Polizei Goch, Telefon 02823/1080, geht davon aus, dass die Fahrweise des Audi-Fahrers durch Zeugen beobachtet worden sein muss und bittet diese, sich zur Verfügung zu stellen.