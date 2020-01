Vorfahrt für Fahrradfahrer auf der Klever Ackerstraße

Auf der Ackerstraße sollen Radfahrer zügig vorankommen. Zwischen Königsallee und Thaerstraße wurde der Weg bereits 2015 als Fahrradstraße ausgewiesen, hier haben Radfahrer grundsätzlich vor dem Autofahrer Vorrang. Als Höchstgeschwindigkeit gilt Tempo 30, allerdings auch die Regel „rechts vor links“. Und das soll sich jetzt ändern. Die Ackerstraße soll quasi zur Vorfahrtsstraße werden – Radfahrer sollen nicht mehr auf einbiegende Autofahrer warten müssen.

Ziel der neuen Regelung ist es, ein besseres Radwegenetz in Kleve aufzubauen. Die Ackerstraße soll ein Baustein einer noch zu schaffenden neuen Radinfrastruktur werden. In Kleve sollen mehrere Hauptachsen den Verkehr von den Ortsteilen in die City ermöglichen. Das weitere Konzept soll in einer umfangreichen Mobilitätsstudie vorgestellt werden - die allerdings noch nicht vorliegt.

Testphase soll ein Jahr dauern

Dennoch möchte die Verwaltung mit der Ackerstraße schon einmal beginnen. Testweise sollen für ein Jahr Rad- und Autofahrer auf der Ackerstraße Vorfahrt erhalten. Dafür müssen allerdings 34 Verkehrszeichen (Vorfahrt, Tempo-30, Vorfahrt gewähren, Gefahrstelle) und acht weitere Zusatzzeichen (Vorfahrt geändert) aufgestellt werden. Christian Seißer vom Klever Fachbereich Ordnung erklärte, dass man den Versuch eng begleiten und auch regelmäßig die gefahrenen Geschwindigkeiten überwachen werde.

Polizei lehnt einen Versuch ab

Seit 2015 ist die Ackerstraße eine Fahrradstraße. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Polizei hatte den Versuch in einer Stellungnahme abgelehnt, weil die Autos sonst zu schnell fahren würden und außerdem entstehe ein erhöhter Beschilderungsbedarf. Auch die Politik diskutierte im Verkehrsausschuss eine Neuregelung kritisch. Werner Verhuven (CDU) befürchtet eine zusätzliche Gefahrenstelle für Radfahrer. Zudem sei der Eingriff „recht aufwendig in der Umsetzung“: „Wir sehen auch ein zusätzlichen Konfliktpotenzial mit dem Autofahrer“, sagte Verhoeven. Vielmehr sollte man die Verkehrsplanung generell überdenken und keine Verwirrung bei den Verkehrsteilnehmern stiften.

Kleve und Umland Vorerst keine Piktogramme auf der Straße Von Ute und Siegbert Garisch wurde in einem Bürgerantrag angeregt, dass die Ackerstraße zudem mit großen Piktogrammen gekennzeichnet werden soll. Dies könne man allerdings zurzeit noch nicht umsetzen. Das Bundesverkehrsministerium berät gerade über die Einführung von neuen Radverkehrsbildern auf Straßen. Das Ergebnis eines Forschungsprojekts wird noch für dieses Jahr erwartet.

Auch Josef Gietemann (SPD) betonte den Sicherheitsaspekt: „Es ist wichtig, dass dem Radfahrer nichts passiert.“ Da die Polizei sich gegen den Versuch ausgesprochen habe, gehe man auch ein gewisses Risiko ein, meinte Gietemann. Benedict Schroers (CDU) zweifelte, ob die Ackerstraße die optimale Straße sei für diesen Versuch. Parallel würden sich vielleicht auch andere Straßen anbieten.

Verwaltung hat die Vor- und Nachteile abgewogen

Die Grünen zeigten sich erfreut, dass die Verwaltung den Versuch starten möchte. Grundsätzlich waren sich alle Ratsmitglieder einig, dass man in Kleve ein besseres System von Fahrradstraßen benötige.

Kämmerer Willibrord Haas erklärte zum Thema Sicherheit, dass alle Verkehrsteilnehmer sich in erster Linie an die Verkehrszeichen zu halten haben und insofern auch für ihr Tun verantwortlich sind. Verkehrsdezernent Jürgen Rauer wunderte sich über die Kritik, da die Politik ja den Auftrag gegeben hatte, dies umzusetzen: „Es ist eine Versuchszeit, in der wir Erfahrungen sammeln können“, sagte Rauer. Die Ackerstraße sei ein Vorgriff auf das zu erstellende Verkehrskonzept. Das Konzept werde sicherlich noch länger als ein Jahr auf sich warten lassen. Siehe: Kommentar