Vortrag in Goch: Moderne Sklaverei im Arbeitsleben

Goch. Der „Runde Tisch“ in Goch lädt zu einem Vortrag über Ausbeutung und Menschenhandel

Der „Runde Tisch“ in Goch beschäftigt sich am Mittwoch, 4. März, mit dem Thema Ausbeutung, Menschenhandel und moderne Sklaverei. Referent Dietmar Roller wird zunächst den globalen Kontext vorstellen in dem Sklaverei und Menschenhandel vorkommt. Anschließend wird er Europa und Deutschland in den Blick nehmen. Dabei geht es dann um Arbeitsausbeutung, Migration und sexuelle Ausbeutung in Zwangsprostitution.

Vielfältige Erfahrungen

Dietmar Roller wohnt in Goch und ist Sozialwissenschaftler und Theologe. Er hat unter anderem Kinder aus bolivianischen Silberminen herausgeholt und vermisste Minderjährige auf den Philippinen in Bordellen gesucht. Er hat viele aufrüttelnde Erfahrungen in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit gemacht. Durch seine vielen Einsätze für die Opfer von Armut und Ausbeutung weiß er, dass die Verbesserung von Rechtssystemen eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Menschenhandel spielt.

Sklaverei ist aktueller denn je

Als weltweit gefragter Experte macht er das Problem der Sklaverei zu einem wichtigen Thema in der Entwicklungszusammenarbeit. Dietmar Roller ist Vorstandsvorsitzender von International Justice Mission Deutschland mit Sitz in Berlin.

Sklaverei ist aktueller denn je. Immer noch werden Menschen in Sklaverei und sklavenähnliche Situationen hineingeboren oder hinein verkauft. Oft denken wir, dass das irgend wo in der Welt passiert, aber nicht bei uns, leider sieht die Realität andres aus, auch in Europa, in Deutschland gibt es Sklaverei in Zwangsprostitution und als Arbeitssklaverei. Oft sind die schwächsten der Gesellschaft am meisten betroffen.

Milliarden von Menschen sind massiver Unterdrückung und täglich schrecklichem Unrechtausgesetzt, so dass ein Leben in Sicherheit und Freiheit für sie lediglich ein Traum ist, der sich für sie bisher nicht erfüllt hat.

Der Vortrag beginnt am 4. März um 19 Uhr in den Räumen der FeG Goch, Mühlenstraße72. Der Eintritt ist frei.