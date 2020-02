Wandern ab Kleve – ein Trend auf Hochtouren

Er wohnt da, wo Kleve am höchsten ist: am Saalweg in Materborn, für niederrheinische Verhältnisse ist die Anhöhe dort schon zum Staunen. Der Vorsitzende der Bergfreunde Kleverland hat mit dieser „Höhenlage“ aber natürlich nicht genug – so oft wie möglich fährt er in die Berge. Und wenn die Zeit dafür nicht reicht, organisiert er Vorträge und kümmert sich auch sonst ums Vereinsleben.

Ingo Schankweiler hat die Klever Sektion des Alpenvereins 2005 mit gegründet und ist seit damals der Vorsitzende. Rund 1100 der 1,3 Millionen deutschlandweiten Vereinsmitgliedern gehören zu den Bergfreunden Kleve. Das ist sehr ordentlich, zumal es ja in der Nähe kein wirkliches Zielgebiet gibt.

„Um zumindest in Mittelgebirgen zu wandern, müssen wir ins Sauerland, ins Bergische Land oder in die Eifel reisen“, erzählt er. Und auch dort stelle sich ja noch nicht das echte Bergsteigergefühl ein. Die Münchner Hausberge oder das Tegernsee-Gebiet sollten’s schon sein, wenn der Wanderer seine Stiefel schnürt. Und das tun inzwischen ziemlich viele im Klever- und im Gelderland.

Sportverein, der zugleich als Naturschutzverein ist

„Wir sind der einzige Sportverein, der zugleich als Naturschutzverein anerkannt ist“, sagt Schankweiler. Ob es ums Klettern geht, ums Bergwandern oder auch ums Skifahren – der Verein nutzt seine Größe auch, um auf die Politik einzuwirken. Wobei das reine Wandern, bei dem es Ehrensache ist, jedes Fitzelchen Papier wieder mit nach Hause zu nehmen und auch keine Bananenschale hinter einen Felsen zu werfen, der Natur deutlich weniger zusetzt als der Skitourismus.

Warum ist der Zulauf zum Alpenverein so groß? „Wir glauben, dass das an zwei Gründen liegt. Zum einen ist ,Outdoor‘ generell trendy; Hochseilgärten, Rafting oder Boldern lassen sich medienmäßig sehr gut vermarkten. Ein Typ wie Extrem-Kletterer Thomas Huber ist ein echter Popstar. Ganz wichtig ist aber auch der erlebnisorientierte Breitensport. Wandern ist auch als hilfreich bei der Inklusion, im therapeutischen Bereich sowie als gemeinschaftsstärkende Aktion in Schulen und Hochschulen anerkannt.“

Die Klever haben von allem etwas im Programm: Sie gehen Klettern, Bergwandern und auf Hochtouren. Wobei fürs Klettern eine eigene Anlage, die derzeit noch fehlt, wichtig wäre, gerade für den Jugendbereich.

Touren gut gebucht, auch einfache Strecken für die Älteren

„Als eher kleine Sektion können wir keine riesigen Investitionen stemmen, wir hoffen aber, dass wir nahe des ehemaligen Hotel Cleve bald eine angemietete Halle als Bolderhalle nutzen können“, kündigt Schankweiler an (wie berichtet). Beim Boldern wird in nicht allzu großer Höhe ohne Seilsicherung geklettert – die Disziplin wird bald olympisch. Ausflüge in den Landschaftspark nach Duisburg wären dann nicht mehr so häufig nötig.

Die Touren, die die Bergfreunde ausschreiben, werden immer gut gebucht. Eine Woche ins Allgäu, nach Österreich oder Südtirol, begleitet von erfahrenen Wanderführern, kommt bei vielen, die Naturerleben mit Ausdauersport verbinden wollen, gut an. Seit kurzem werden auch Ziele, die Berg und Meer verbinden, angeboten, etwa die Cinqueterre in Ligurien, La Gomera oder Sizilien. „Ebenso wichtig und beliebt sind aber unsere Tageswanderungen, die mal an die Nette-Seen, mal in die Mooker Heide oder in den Hochwald bei Labbeck führen. Da treffen sich insbesondere etwas reifere Leute, die sich anstrengende Bergtouren nicht mehr zumuten wollen. Oder die sich einfach zwischen den Bergwanderungen fit halten wollen“, sagt der Klever.

Familiengruppe mit Abenteuer statt Flachland-Latschen

Es gibt inzwischen auch eine Familiengruppe, die den Nachwuchs für die Bergwelt begeistern möchte. Larsen Seidel, der Leiter, kommt aus dem Schwarzwald, hat selbst Kinder und weiß, dass langes Latschen im Flachland Kindern eher selten gefällt, hingegen Abenteuer in der „Wildnis“ meist sehr gut ankommen.

Eine eigene Hütte in den Alpen, wie sie andere Sektionen haben, kann sich der Klever Verein nicht leisen, umso schöner wäre es aber, ein Vereinsheim als Anlaufpunkt zu haben. Bisher trifft man sich gelegentlich zu Lichtbildabenden im Klever Kolpinghaus, aber Hüttencharakter hat das eher nicht. „Mal sehen, vielleicht ergibt sich irgendwann noch eine andere Möglichkeit“, hofft der Vorsitzende.

Ingo Schankweiler selbst – im wirklichen Leben Leiter der Presseabteilung der Kreis-Polizei – plagt sich am liebsten bei Hochtouren. „In 4000 Meter Höhe ist die Welt eine andere, das empfinden Flachlandbewohner besonders stark“, weiß er. Wenn er als Wanderleiter unterwegs ist, gehe es aber nicht um Rekorde. „Wir wollen den Leuten nicht zeigen, was sie nicht können, sondern ihnen positive Erlebnisse verschaffen.“

Schon das „normale“ Bergwandern bringe manchen an seine Grenze. Sechs Stunden mit einem schweren Rucksack 1000 Höhenmeter rauf und runter, vielleicht ab und zu mal in unverhoffte Tiefen blicken oder einem Seil vertrauen – das fällt nicht jedem leicht. Aber eine Hüttentour bewältigt zu haben macht glücklich. Immer häufiger sehe man auf Berghütten Kegelclubs oder Freundeskreise, die früher eher nach Malle geflogen seien.