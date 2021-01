Warum ein Klever Bäcker dieses Jahr den Karneval ausruft

Kleve Die Session steht vor der Tür. Die Konditorei und Bäckerei „Heicks & Teutenberg“ will trotz Corona jecke Stimmung unters Volk bringen.

Das Jahr wird für Karnevalisten ein eher tristes. Die Session steht vor der Tür, in weniger als vier Wochen ist Rosenmontag. In Corona-Zeiten aber ist an Umzüge oder Sitzungskarneval nicht zu denken. Dennoch will die Konditorei und Bäckerei „Heicks & Teutenberg“ jecke Stimmung unters Volk bringen. Ein Gespräch mit Geschäftsführer Christian Heicks (47 Jahre).

Herr Heicks, der Karneval wird dieses Jahr deutlich kleiner ausfallen als sonst. Bei Ihnen ist trotzdem alles bunt...

Ja natürlich. Dazu haben wir uns ganz bewusst entschieden. Wir setzen wieder auf die gewohnten Fettgebäcke, auf die die Kunden schon warten. Berliner sind schon in allerlei Varianten und mit verschiedenen Füllungen vorrätig, auch die Prinzenbällchen werden bereits verkauft. Nun folgen in den kommenden Wochen noch Muzemandeln oder Mohrenköpfe. Wir merken, dass die Kunden diese Leckereien nachfragen und unbedingt haben wollen. Mit diesem Angebot wollen wir in dieser schwierigen Corona-Zeit auch ganz deutlich ein Zeichen setzen.

Wie meinen Sie das?

Nun, man darf nicht vergessen, dass Karneval auch dieses Jahr stattfindet, genauso wie Weihnachten stattgefunden hat. Es wird nur deutlich anders sein. An Sitzungen, Straßenumzüge oder gemeinsames Feiern ist selbstverständlich nicht zu denken. Dazu wollen wir auch auf keinen Fall anregen. Wir sind uns aber sicher, dass in den Köpfen der Menschen Karneval stattfinden wird. Und mit unserem Angebot wollen wir dazu beitragen, diese Fantasie ein wenig anzuregen. Außerdem ist gerade die Dekoration in den Filialen ein willkommener Kontrast zu dem aktuell doch eher tristen und langweiligen Alltag. Wir sind uns sicher, dass sich die Menschen nach Farben sehnen.

Sind denn Ihre Mitarbeiter schon in Stimmung?

Die Mitarbeiter waren mit viel Freude dabei, als wir die zwölf Filialen bunt geschmückt haben. Außerdem haben wir nun lange genug Spekulatius verkauft. Irgendwann kannst du die auch nicht mehr sehen, da braucht es Veränderung. Es ist ja auch das Schöne an unserem Beruf, dass man je nach Saison ein passendes Angebot schaffen kann. Das machen wir seit jeher mit viel Leidenschaft. So arbeiten wir auch schon jetzt an unseren Osterprodukten.