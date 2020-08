Weeze: Busfahrer am Flughafen mit Steinen beworfen

Weeze. Zwei Männer ohne Fahrschein griffen an, erst den Bus, dann den Fahrer. Sie wollten am Flughafenhotel in Weeze zusteigen.

Ein Busfahrer wurde am Flughafen Niederrhein-Weeze von zwei Männern mit Steinen beworfen. Sie konnten unerkannt flüchten. Zeugen gesucht.

Am Freitag, 31. Juli, so meldet jetzt die Polizei, kam es gegen 15:25 Uhr am Flughafenring zu einem tätlichen Angriff auf den 53-jährigen Fahrer eines örtlichen Busunternehmens. Der 53-Jährige hielt an der Haltestelle vor dem Hotel am Flughafen, als zwei Männer zusteigen wollten. Sie zeigten abgelaufene Fahrausweise vor, der 53-jährigen Fahrer wies sie darauf hin, dass sie ein gültiges Ticket kaufen müssten. Die beiden Männer reagierten darauf sehr ungehalten, stiegen aus dem Bus aus und begannen gegen das Vorderrad zu treten und den Bus mit Schottersteinen zu bewerfen. Als der Busfahrer ausstieg, um das zu unterbinden, bewarfen die Männer den Fahrer ebenfalls mit Schottersteinen.

Fahrer konnte sich hinter seinem Bus in Sicherheit bringen

Der 53-Jährige stürzte bei dem Versuch, sich hinter dem Bus in Sicherheit zu bringen und verletzte sich dabei leicht. Er wurde nicht von einem Stein getroffen. Die beiden Männer, denen nun eine versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird, flüchteten in unbekannte Richtung.

Beide Täter sind etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß und trugen einen Mund-Nasenschutz. Sie wurden als südländisch aussehend mit schwarzen Haaren beschrieben. Einer der beiden Unbekannten trug eine hellgraue Jeans, der andere eine blaue Jeans und ein hellgraues T-Shirt.

Hinweise: Kripo Goch 02823 1080.