Brand Weeze: Feuer bricht in Dachgeschosswohnung aus

Weeze. Die Weezer Feuerwehr löschte nachts einen Brand in einer Dachgeschosswohnung. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Aus bisher ungeklärter Ursache brach in der Nacht auf Dienstag, 11. August, in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Alten Zollstraße in Weeze ein Brand aus. Die Feuerwehr wurde gegen 2.26 Uhr alarmiert und begann mit den Löscharbeiten, da sich der Brand auch auf den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet hatte. Menschen wurden nicht verletzt.

Bewohner wurden evakuiert

Auch die anderen Wohnungen im Haus können derzeit nicht genutzt werden. Alle Bewohner wurden evakuiert vom Ordnungsamt untergebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.