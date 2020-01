Weeze. Einen weißen Audi beschädigte ein Unbekannter auf der Lorschstraße in Weeze. Der Verursacher wird nun von der Polizei gesucht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weeze: Geparktes Auto beschädigt, Verursacher flüchtete

Am Montag wurde ein in der Lorschstraße geparkter weißer Audi beschädigt. Gegen 10 Uhr hatte der Halter des Audi sein Fahrzeug am Straßenrand abgestellt und kehrte gegen 10.30 Uhr zurück. Zu diesem Zeitpunkt war der Audi im vorderen Bereich der Fahrerseite so stark beschädigt, dass sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ.

Der Verursacher des Schadens hatte sich bereits vom Unfallort entfernt, ohne seine Daten zu hinterlassen. Hinweise zu Verursacher oder Fahrzeug nimmt die Polizei Goch unter 02823/1080 entgegen.