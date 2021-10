Weeze: Kinder feiern Erntedank auf dem Kartoffel-Acker

Weeze. Ein Fest der besonderen Art erlebten Weezer Kita-Kinder am Schloss Wissener Gutsbetrieb: Sie suchten zum Erntedankfest Kartoffeln auf dem Acker.

Am Donnerstag vor dem eigentlichen Erntedankfest durften die Kinder des St. Cyriakus Kindergarten Weeze mit ihren Eltern und Erzieherinnen ein Erntedankfest der besonderen Art erleben: Familie Bause, Gutsverwalter von Schloss Wissen, lud die Kinder des St. Cyriakus Kindergarten Weeze zur Kartoffelernte ein. Die Eltern organisierten sich untereinander und bildeten Fahrgemeinschaften, so dass die Kinder sicher zum Kartoffelfeld gelangten.

Jeder durfte sich mit der Schaufel betätigen und selbstständig die wertvolle Knolle aus der Erde holen

Stefanie Bause erklärte alles Wissenswerte rund um die Kartoffel und den Kartoffelroder. Geduldig beantwortete sie alle Fragen der Kinder. Nun wurde es spannend. Jeder durfte sich mit der Schaufel betätigen und selbstständig die wertvolle Knolle aus der Erde holen. Da wurde gebuddelt und gesucht, denn allen war klar: Es wurde die dickste Kartoffel, den Kartoffelkönig, die kleinste Kartoffel, den Kartoffelzwerg und die lustigste Kartoffel gesucht! Jeder füllte seine mitgebrachten Eimer mit den selbstgeernteten Kartoffeln.

Nach der Siegerehrung und Proklamation der Kartoffelkönige wurde der mitgebrachte Kuchen gegessen, denn eine kleine Pause tat noch so schwerer Arbeit richtig gut. Der Kartoffelroder, der schon aus der Ferne beobachtet wurde, unterbrach für kurze Zeit seine Erntefahrt und stattete den Kindern einen Besuch ab. Jedes Kind durfte auf das Gefährt hinaufsteigen und das Band betrachten, an dem die Arbeiter die Kartoffel sortieren. Natürlich war noch Zeit für ein Erinnerungsfoto.

Müde und voller schöner Erlebnisse ging es dann nach Hause.Am nächsten Morgen wurden in den Kita-Gruppen fleißig Kartoffeln geschält und geschnippelt und zu einer sehr leckeren - wenn nicht der „Weltbesten Kita-Kartoffelsuppe“ - gekocht und gemeinsam gegessen. An den folgenden Tagen zog aus so manchem Haus ein wundervoller Duft nach Kartoffelsuppe, Reibekuchen und Chips..

