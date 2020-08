Weeze: Mercedes brennt nach Unfall völlig aus

Weeze. Nach einem Unfall in Weeze brannte ein Auto aus. Beide beteiligten Autofahrerinnen verletzten sich nur leicht, standen aber unter Schock.

Glimpflicher als es zunächst aussah verlief am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Uedemer Straße/Sandheider Weg in Weeze. Eine 24 Jahre alte Autofahrerin aus Weeze war gegen 15.45 Uhr mit ihrem Seat aus Richtung Kervenheim auf der Kreisstraße 50 gefahren und wollte die Uedemer Straße geradeaus in Richtung Sandheider Weg queren. Dabei kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit dem Mercedes einer 22 Jahre alten Autofahrerin aus Kevelaer, die auf der Uedemer Straße in Richtung Weeze fuhr.

Beide Autofahrerinnen standen unter Schock

Der Mercedes brannte völlig aus, der Seat wurde stark beschädigt. Beide Autofahrerinnen waren augenscheinlich nur leicht verletzt, standen jedoch unter Schock. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.