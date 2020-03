Weeze: Sehr aufwändig Auto aus Garage gestohlen

Weeze. Diebe rollten erst einen anderen Wagen weg und stahlen dann den VW Golf 7 in Weeze.

Viel Aufwand betrieben Diebe, die einen grauen VW Golf 7 aus einer Garage auf der Wichernstraße in Weeze stahlen. Am Freitag, 6. März, zwischen 2.30 und 4.45 Uhr, schlugen die Täter zunächst die Seitenscheibe eines – abgeschlossenen – Ford ein, der vor dem Golf, halb in der offenstehenden Garage, halb auf der Einfahrt stand. Sie lösten die Handbremse und rollten das Fahrzeug zurück auf die Straße.

Danach verschafften sie sich Zugriff zu dem abgeschlossenen grauen Golf und nahmen ihn mit. Der Diebstahl fiel erst auf, als sich Passanten über den verkehrsbehindernd parkenden Ford beschwerten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Goch 02823/108-2751 entgegen.