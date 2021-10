Weeze: Training Base sucht Mitarbeiter fürs Realbranding

Weeze. Europas größtes Trainingszentrum für Feuerwehr, Polizei, Militär und Katastrophenschutz in Weeze erweitert seinen Personalpool.

Europas größtes Trainingszentrum für Feuerwehr, Polizei, Militär und Katastrophenschutz erweitert seinen Personalpool. Aktuell sucht das Team der Training Base Weeze neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für das „Realbrandtraining“, aktuell vor allem „Stoker“ („Heizer“). Diese Mitarbeiter bereiten die Übungsszenarien vor und begleiten die Trupps im Inneren.

21.000 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Militär und Katastrophenschutz

Brandeinsätze realistisch üben und dabei die eigenen Grenzen erfahren, dass können Feuerwehrfrauen und -männer am linken Niederrhein. Direkt an der deutsch-niederländischen Grenze trainieren pro Jahr über 21.000 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Militär und Katastrophenschutz aus dem In- und Ausland den Ernstfall.

„Vor allem für unerfahrene Einsatzkräfte ist die erste Erfahrung mit echtem Feuer und Hitze eine große Herausforderung.“, erklärt Thomas Mock, Leiter der Training Base Weeze. „Natürlich werden dann auch Fehler gemacht. Das soll auch so sein. Denn diese Fehler machen die Einsatzkräfte in einem realen Einsatz dann nicht mehr.“ Mock und sein Team stehen den Gruppen zur Seite. Die steigende Zahl an Trainingsanfragen führt nun zu einer Aufstockung des Personals.

Training Base Weeze, info@tb-weez.com

