Weezer Tierpark freut sich aufs Lamafohlen

Weeze. Tierparkleiterin appelliert an die Vernunft der Bürger: „Bitte kein Futter mitbringen!“ Heidschnucken wurden mit Spaghetti gefüttert.

Es gibt wieder Nachwuchs im Tierpark Weeze. Bereits am 16. Juli hat Lamastute „Lady“ ein gesundes Hengstfohlen zur Welt gebracht. Der kleine Mann ist mittlerweile fit und erkundet mit seiner Mutter Lady, seinem Vater Asterix und seiner Tante Josi das Gehege. Der Tierpark kann seit dem 22. Juni ohne vorherige Anmeldung besucht werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir allein im Juli mehr als 13.000 Besucher hatten“, nickt Tierparkleiterin Marie-Christine Kuypers. „Allerdings gelten auch bei einem Tierparkbesuch nach wie vor Regeln, an die sich leider nicht alle Besucher halten. Die aufgestellten Bauzäune haben ihren Sinn, um den Rundweg durch den Park zu gewährleisten. Wir möchten für alle Besucher eine größtmögliche Sicherheit herstellen. Wenn dann Bauzäune verschoben werden, Drähte durchgeschnitten werden, damit man den Weg abkürzen kann, ist das nicht im Sinne des Erfinders“, so die Leiterin.

Heidschnucken wurden mit rohen Spaghetti gefüttert

Auch das Füttern von mitgebrachtem Futter sei verboten. „Das Futter kann gerne gespendet werden, wir haben Tonnen und Behälter dafür bereit stehen“ so Kuypers. „Wir hatten in diesem Monat bereits den Fall, dass unsere Heidschnucken mit rohen Spaghetti gefüttert wurden. Das geht natürlich gar nicht! Die Tiere bekommen Bauchschmerzen und werden krank. Das ist für mich verantwortungsloses Handeln“ sagt die Tierparkleiterin.

Das Futter in den tierparkeigenen Futterautomaten kann von den Besuchern verfüttert werden. Allerdings befindet sich hier anderes Futter in den Schachteln als vor der Coronakrise. „Da unsere Tiere durch die Schließung zwangsweise auf Diät waren, weil sie nur noch von den Mitarbeitern und nicht zusätzlich von den Besuchern gefüttert wurden, stellte sich nach der Wiedereröffnung heraus, dass sie die Menge an Pellets, die zusätzlich gefüttert wurden, nicht mehr vertragen haben. Ziegen beispielsweise hören nicht auf zu fressen wenn sie satt sind. Das neue Futter ist strukturreicher und liegt weniger schwer im Magen, ist besser verdaulich.“

Der Tierpark freut sich nach wie vor über Spenden oder die Übernahme von Patenschaften. Mehr Infos unter www.tierparkweeze.de