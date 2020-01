Wie geht Kleve mit dem zunehmenden Verkehr um?

Deutlich mehr Verkehr auf den Straßen von Kleve stellt auch Verkehrsdezernent Jürgen Rauer fest. Wenn er die Kreis-Zahlen auf Kleve herunterbricht, müssten in den vergangenen acht Jahren gut 6000 Fahrzeuge zusätzlich auf den Straßen sein.

Straßen.NRW ermittelt neue Daten

Rauer sagte im Gespräch mit der NRZ, dass man noch in diesem Jahr mit der Verkehrsanalyse starten werde. Zentrale Frage: „Wie steht es um den Verkehr in der Kreisstadt?“ Die Mobilitätsuntersuchung werde alle Aspekte der Fortbewegung beleuchten: vom Fußgänger bis zur Bahn. Er glaube aber nicht, dass man diese zusätzlichen Fahrzeuge täglich auf den Straßen wiederfinde: „Da werden einige Fahrzeuge vor der Haustür stehen“. Die Stadtverwaltung werde jetzt auch auf die Zahlen des Landesbetriebs NRW warten, die regelmäßig Verkehrszählungen an den Hauptverkehrsachsen durchführt.

Klever Politik muss Entscheidungen treffen

Auch der ruhende Verkehr werde künftig verstärkt ein Thema sein. Rauer erkennt, dass Kleve in Sachen Parkplätze noch Spielraum besitze: „Hier kann jeder noch einen Parkplatz finden. Wir haben noch gute Reserven“, sagte er. Was die Entwicklung des Individualverkehrs angehe, müsse die Politik Entscheidungen für die Zukunft treffen. Etwa, ob man eine autofreie Innenstadt möchte. Auf dem Land sei dies sicherlich sehr schwer durchzusetzen, wenn der öffentliche Personennahverkehr nicht gut geregelt ist.