Wie steht es auf politischer Ebene um den Klimaschutz?

Kleve. Bei einer Diskussion in der Hochschule Rhein-Waal in Kleve ging es um den Klimaschutz. Und warum man von indigenen Völkern lernen kann.

Die vielleicht pessimistischste Aussage kam von Jens Harnack, der im Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Rheinberg arbeitet. Auch wenn sie gar nicht pessimistisch gemeint war. „Meine Detailarbeit ist die gleiche wie vor 30 Jahren“, sagte er: Bewusstseinsbildung für nachhaltige Lebensweise. Sogar die Ratschläge und Maßnahmen sind dieselben.

Der einzige Unterschied: „Früher haben wir 0,01 Prozent der Bewohner angesprochen, heute sind es vielleicht fünf oder sieben Prozent.“ Wie sieht es mit dem Klimaschutz auf den politischen Ebenen aus? Und was hat das mit dem Einzelnen zu tun? Diese Fragen waren Thema einer Diskussion in der Hochschule Rhein-Waal, organisiert vom Europe Direct EU-Bürgerservice der Stadt Duisburg und der KDA Duisburg-Niederrhein.

Wachstumssysteme der Gegenwart funktionieren nicht mehr

Dabei prallten wie meist in solchen Veranstaltungen großgedachte Lösungsansätze auf die kleinteiligen Verfahrensschritte in Politik und Verwaltung. Hochschulpräsident Oliver Locker-Grütjen sah sein Institut ganz vorn im Feld der Nachhaltigkeit: „Wir brauchen wissenschaftliche Forschung, um die Welt zu retten.“ Zugleich gab er sich überzeugt, dass die Wachstumssysteme der Gegenwart nicht mehr funktionieren: „Wir müssen andere Modelle finden.“

Hochschulpräsident Oliver Locker-Grütjen Foto: Andreas Daams / NRZ Kleve

Die gibt es sogar schon. Es ist nur mehr als fraglich, ob sie auch nur im entferntesten Bereich der Vorstellungskraft eines normalen Mitteleuropäers liegen. Lea Kleinenkuhnen vom Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V. macht in Brüssel Lobbyarbeit für Klimaschutz. Ihr Verein, dem zahlreiche Kommunen und auch das Land NRW beigetreten sind, kooperiert mit den indigenen Völkern Amazoniens.

Von indigenen Völkern lernen

„Von ihnen können wir lernen, dass ein gutes Leben nicht bedeuten muss, immer mehr zu konsumieren“, sagte sie. Wie konkrete Klever Politik aussieht, illustrierte Michael Bay, Vorsitzender des Umwelt- und Verkehrsausschusses der Stadt Kleve. Kampf um Wasserqualität, eine Thermokompaktanlage im Klärwerk, energetische Sanierungen an Schulen und die Installation eines Klima- und Mobilitätsmanagers in der Verwaltung, um einzelne Ideen zu koordinieren. Dass sich eventuell ein Betonwerk im Industriepark ansiedeln will, wird seiner Meinung nach vor diesem Hintergrund noch für Diskussionen sorgen. Dass Fridays for Future zum Motor der Entwicklung geworden ist, steht für ihn fest.

Die politische Entwicklung dauert zu lange

Jannik Berbalk, der Fridays for Future in Kleve vertritt, dauert die politische Entwicklung allerdings zu lange. „Fünf Jahre für ein Mobilitätskonzept? Das muss auch in zwei Jahren zu schaffen sein“, fand er. Und dass nur drei Prozent der öffentlichen Gebäude über Photovoltaikanlagen verfügen, bezeichnete er als skandalös.„Ingenieure können Antworten geben, wie man das Kohlendioxid wieder aus der Atmosphäre bekommt“, sagte Frank Platte von der Fakultät Life Sciences der Hochschule Rhein-Waal.

Extrem bedeutsam ist die Konzentration des Spurengases für das Leben auf der Erde: „Wir spielen durch den starken CO2-Ausstoß an einem System herum, das riesigen Einfluss hat.“ Nähme man alles Kohlendioxid aus der Atmosphäre weg, wäre Leben nicht mehr möglich. Und was passiert, wenn die Konzentration weiterhin ansteigt? Ein Großversuch, in dem jeder Proband ist, ob er will oder nicht.