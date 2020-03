Wilhelm Schlote gestaltet Motive für den Kreis Kleve

Kleve. Der Kölner Künstler gestaltete jetzt Briefumschläge und Fahrradbroschüre für den Kreis Kleve. Die Wirtschaftsförderung feiert ihr Jubiläum.

Der Künstler Wilhelm Schlote hat für die Kreiswirtschaftsförderung wieder zum Stift gegriffen. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums gestaltete Schlote jetzt die Briefumschläge und eine neue Radfahrbroschüre. Wilhelm Schlote gilt als Deutschlands wohl bekanntester Städteplakat-Zeichner: Ob New York, Paris, Rom – die Metropolen dieser Welt haben sich längst über die Interpretationen des in Köln lebenden Künstlers gefreut. Seit Jahren schon macht er keinen Hehl aus seiner Zuneigung zum Niederrhein und dessen Kreis Kleve, den er in stetiger Zusammenarbeit mit der Kreis-Wirtschaftsförderung (WfG) immer wieder charakterisiert.

Briefumschlag für die Kreiswirtschaftsförderung

Die neuen Briefumschläge. . Foto: Kreis-WFG

Und stets dann, wenn er es mit den Kontaktern vor Ort ganz besonders gut meint, dann schmückt er seinen Briefumschlag mit seiner Post aus der Domstadt durch farbenfrohe Mühlen, durch Kopfweiden, Schlösser oder Herrensitze und auch durch Radwanderer, die dem Niederrhein als touristische Destination ausgesprochen guttun.

In diesen Tagen nun wird die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve 25 Jahre jung. Und sie erinnert sich an die wunderbaren, die vielfarbenen Buntstift-Zeichnungen Wilhelm Schlotes auf wichtigen Briefumschlägen. Für wenige Wochen kommt daher auch die Briefpost der Kreis-WfG farbenfroh daher – mit einer stattlichen „25“ und drei Kopfweiden, die der „Mann mit der Tasche voller Buntstifte“ so gerne ins Bild bringt.