Willibrord Saminé kümmert sich seit über 50 Jahren um die Krippe in der Kirche in Nütterden.

Kranenburg-Nütterden. Willibrord Saminé engagiert sich seit 55 Jahren für die Gestaltung und den Aufbau der Krippe in Kranenburg-Nütterden.

Willibrord Saminé ist Krippenbauer in Kranenburg-Nütterden

Als der Junglehrer Willibrord Saminé im Frühjahr 1965 von Kranenburg nach Nütterden kam, engagierte er sich sogleich in der Pfarrgemeinde St.-Antonius, deren Pfarrer damals Josef Berntsen war. Er nahm den Plan seines Studienkollegen Karlheinz Breuer auf, für das Gotteshaus im Sieben-Quellen-Dorf eine neue Krippe zu schaffen.

Schon im Kunststudium mit Krippengestaltung befasst

Schon im Kunststudium an der Pädagogischen Hochschule in Essen hatten sich die beiden mit einer zeitgemäßen Krippengestaltung befasst und bereits für sich privat die heilige Familie, Maria, Josef und das Jesuskind, im Stall zu Bethlehem geschaffen. Im Sommer 1965 gingen sie dann an die Arbeit, mit kreativem Einfallsreichtum die Geburt Jesu darzustellen. Die ursprüngliche alte Krippe, die bis Weihnachten 1964 in St.-Antonius stand, verschwand an einen unbekannten Ort. Später erfuhr man, dass ein Mitglied des Kirchenvorstandes, Albert Klösters, sie vor dem Untergang gerettet hatte.

Saminé kann auf ein besonderes Jubiläum zurückblicken

Inzwischen kann Willibrord Saminé auf ein ganz besonderes Jubiläum zurückblicken. Seit 55 Jahren baut der pensionierte Pädagoge jedes Jahr vor dem Heiligen Abend die Krippe in der Nütterdener Kirche auf. „1966 kamen zur heiligen Familie ein Engel, Hirten und zwei Schafe hinzu“, erinnert sich der Krippenbauer.

Schließlich wurde mit den heiligen drei Königen 1967 die Krippe vollendet. Dabei durften der Stall und ein Stern nicht fehlen. Die beiden Männer holten Bäume und Moos aus dem Wald. Die Untergestelle der Figuren waren aus Holz, die Hände und Gesichter aus Ton gebrannt, und die Kleider schneiderten die Ehefrauen Ursula Saminé und Helga Breuer.

Krippe war Vorbild für diejenige in der Kathedrale des Papstes

Diese Krippe wurde 1976 das Vorbild für eine große Weihnachtskrippe für die Kathedrale des Papstes, die Lateranbasilika und 1981 für das Patenbistum Añatuya in Argentinien – beide ein Werk der Nütterdener Lehrerfamilien, verstärkt durch Heinrich Jansen und Josef Simons. Zum Jahrtausendwechsel wurde die „alte Krippe“, die um 1930 in Kevelaer entstand, nach langer Abwesenheit wieder neben dem Chorraum aufgebaut. „Als ich die Krippe, die ich vorher nie gesehen hatte, bei Familie Klösters sah, war ich total begeistert“, schwärmt der inzwischen 80 Jahre alte Willibrord Saminé.

„Ich war von der Farbgebung fasziniert“

„Ich war von der wunderbaren Farbgebung fasziniert“.Pfarrer Dr. Joseph Kallunkamakal brachte die Krippe aus Gips zur Restaurierung nach Kevelaer, und danach war sie wie neu. Ergänzt wurde das weihnachtliche Geschehen durch einen Kameltreiber und einen „Nickengel“. Heute hilft Winfried Buchmiller vom Kirchenvorstand mit, die Figuren aufzustellen. Einige Tage vor Weihnachten bekommen Maria und Josef im Stall ihren Platz. Das Jesuskind wird erst am Heiligen Abend in die Krippe gelegt. Ochs und Esel und sieben Schafe vervollständigen die Weihnachtsszene.

Zur Krippendarstellung gehören auch drei Hirten, einer dargestellt mit einem Schaf, einer mit einem Hund und einer, der sich auf eine Hirtenschaufel stützt. Die drei Weisen aus dem Morgenland, Kaspar, Melchior und Balthasar, werden von einem großen Kamel und einem Kameltreiber begleitet.