Freizeitpark Wunderland Kalkar steht kurz vor dem Verkauf

Das beste Geschäftsjahr aller Zeiten – und ein möglicher Käufer in Sicht. Das sind die beiden wichtigsten Neuigkeiten, die Wunderland-Chef Han Groot Obbink nun bei einem Pressegespräch verkünden konnte. Zeitweise hatte das Wunderland Kalkar so viel Geld auf dem Konto, dass die Bank nachfragte, was denn da eigentlich los sei.

Der Umsatz stieg in 2019 auf fast 14 Millionen Euro. Zuwächse gab es in allen drei Sparten des Betriebs. Der Park hatte 25000 Gäste mehr als im Vorjahr, beim Hotel kamen 8000 dazu, und die Zahl der Event-Besucher stieg um stolze 32.000 Personen. So dass insgesamt 650.000 Gäste das Wunderland Kalkar im Jahr 2019 besuchten.

Han Groot-Obbink freut sich über die gute Entwicklung des Wunderlandes. Foto: Andreas Daams / NRZ

„Ich bin unglaublich stolz auf die Mitarbeiter“, sagte Han Groot Obbink. In der Hochsaison waren 420 Leute beschäftigt, jetzt, im Winter, sind es noch 350. Insgesamt flossen 5,5 Millionen Euro an Gehältern in die Region. Dem Vorurteil, es wären ohnehin nur Niederländer beschäftigt, widersprach er heftig: „Von den 14 beschäftigten Niederländern leben nur drei in den Niederlanden, die anderen wohnen in Deutschland.“ Menschen aus 13 Nationen arbeiten auf dem ehemaligen Brütergelände. Der Geschäftsführer sieht hierin ein Vorbild für die Gesellschaft.

Er zeigte sich überzeugt, dass es künftig wohl noch mehr ausländische Kräfte in der Branche geben wird: „Auf der Gastronomie lastet ein unglaublicher Druck wegen des Fachkräftemangels“, sagte er. Zugleich gibt es Probleme wegen der Erhöhung des Mindestlohns. Wobei nicht die Erhöhung an sich das Problem ist: „Bei Minijobs ist die Lohngrenze nicht mitgestiegen, so dass die Leute jetzt weniger Stunden machen können.“ Weiteres Potential etwa bei Hotelübernachtungen ist denkbar. „Die Wirtschaft zieht an“, so Han Groot Obbink. Immer mehr Betriebe würden vom Wunderland aus etwas unternehmen.

Deshalb soll in diesem Jahr auch endlich der Schiffsanleger gebaut werden. So können Gruppen einerseits Fahrten auf dem Rhein angeboten werden, andererseits können aber auch Gäste über den Rhein zum Wunderland kommen. Investiert wurden 2019 nur 350000 Euro, etwa für die Zimmerrenovierung. Hier müsste der potentielle Käufer ordentlich zulegen.

Wunderland Kalkar: Investor will Entscheidung treffen

In den kommenden zwei Monaten wird der deutsche Investor, der offenbar mit Ferienparks zu tun hat, die Bücher genau prüfen und dann zu einer Entscheidung kommen. Hennie van der Most, der jetzt 70 Jahre alt wird, habe immer Wert darauf gelegt, dass ein Käufer neben den 16 oder 17 Millionen Euro Kaufpreis auch noch einige Millionen für Investitionen mitbringt, so der Geschäftsführer.

Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz lobte das offene Verhältnis zu Han Groot Obbink, auch wenn es Probleme gebe wie beim Feuerwerksfestival. „Für die Stadt Kalkar ist das Wunderland ein Aushängeschild.“ Han Groot Obbink möchte auch weiterhin die Gastronomie in Kalkar pushen und mit der Stadt zusammenarbeiten. Der momentan baustellenbedingte Wochenendverkehr mitten durch Hönnepel soll demnächst übrigens durch Maßnahmen von Straßen NRW verringert werden.