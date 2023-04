1. Mai im Kreis Olpe: Freizeittipps für Familien und Freunde

Kreis Olpe. Am Montag ist der 1. Mai. Viele Familien und Freunde nutzen diesen Tag für eine ausgiebige Wanderung. Wo Maiwanderer willkommen sind.

Das Wochenende vor dem 1. Mai steht bevor. Den ersten Tag im Wonnemonat, der dieses Jahr auf einen Montag fällt, nutzen traditionell viele Familien, Freunde oder Gruppen mit Bollerwagen für eine ausgiebige Mai-Wanderung. Wir haben eine ganze Reihe von Angeboten zusammengestellt – natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Grevenbrück. Der Musikverein Grevenbrück spielt am Sonntag, 30. April, ab 16.15 Uhr am Förder Platz auf, wenn der Maibaum mit 38 Schilder von Vereinen und verschiedenen Institutionen im Dorf bestückt und der Maikranz aufgesetzt wird, ab 17 Uhr rustikaler Dämmerschoppen mit der Egerländer Besetzung des Musikvereins am Schützenplatz. Am Montag, 1. Mai, traditionellen Maifrühschoppen mit Frühlingskonzert des Musikvereins Grevenbrück (ab 12 Uhr) auf dem Schützenplatz. Am Nachmittag wird im Foyer der Schützenhalle ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbuffet angeboten und für den leckeren Eisgenuss steht eine kleine Eisbar für Groß und Klein bereit. Nähere Infos dazu auch unter www.musikverein-grevenbrueck.de

Meggen. Die Meggener Knappenkapelle lädt am Sonntag, 30. April, zum Familienfest am Musiksaal in Meggen ein. Beginn um 11 Uhr mit dem Familiengottesdienst mit Kinderkatechese am „Alten Kino“ hinter dem Edeka-Markt. Nach dem Gottesdienst lädt die Knappenkapelle herzlich zum Verbleiben ein, bei kühlen Getränken und Würstchen vom Grill. Für Unterhaltung und Spaß der Kinder ist gesorgt mit Kinderschminken und Ballonfiguren, das Spielmobil der OT Lennestadt wird vor Ort sein. Die Kinder des Kindergartens St. Bartholomäus Meggen. Die Knappenkapelle bietet Instrumentenrallye an , bei der die unterschiedlichen Blasinstrumente und das Schlagzeug nicht nur den Kindern vorgestellt werden.

Bilstein. Der Bilsteiner Maibaum wurde restauriert: Die an dem großen Baumstamm befestigten Figuren alter Handwerkskünstler und Persönlichkeiten wurden vom Künstler Klaus Alter in mühevoller Kleinarbeit überarbeitet. Die „Rüstigen Rentner“ präsentieren das Schmuckstück am Sonntag, 30. April, ab 17 Uhr bei Maibowle im Brill‘s Garten.

Elspe. Das Musikcorps Elspe lädt am Montag, 1. Mai, ab 13 Uhr zum Maifest auf dem Dorfplatz an der Gellestatt (unterhalb der Pfarrkirche) ein. Die musikalische Begleitung übernimmt das Musikcorps unter der Leitung von Dirigentin Jule Friebel.

Altenhundem. Der Königsclub 18:46 Altenhundem rockt wieder in den Mai: Die Party startet am Sonntag, 30. April, in der Sauerlandhalle, Kleiner Saal, mit der Band „In Between“.

Kohlhagen. Auf dem Kohlhagen wird am Montag, 1. Mai, der Beginn des Marienmonats gefeiert - mit feierlicher Maieröffnung und der traditionellen Fahrzeugsegnung. Gast an diesem Tag ist Weihbischof Josef Holtkotte. Um 10 Uhr findet auf dem Pilgerplatz ein festlicher Gottesdienst statt – bei Regen in der Wallfahrtskirche, umrahmt vom Musikzug Brachthausen, anschl. Fahrzeugsegnung auf dem Pilgerplatz und Frühschoppen.

Oberhundem. Der Musikverein Rinsecke-Oberhundem richtet am Sonntag und Montag, 30. April und 1. Mai, wieder sein traditionelles Maifest in der Oberhundemer Dorfmitte aus. Los geht es am 30. April, um 17 Uhr mit dem Aufstellen des Maibaums. Es gibt u.a. Spezialitäten aus dem Backes. Ab 20.30 Uhr geht die Post ab mit MVRO@night, der Tanzband des Musikvereins. Der 1. Mai startet ab 11.30 mit einem zünftigen Frühschoppen. Ab 13 Uhr spielt die Egerländerbesetzung des Musikvereins auf. Ideal um nach der Maiwanderung bis in den Abend in den Mai zu feiern.

Benolpe. Am Sonntag, 30. April, ab 18 Uhr lädt der Schützenverein zum Maibaumsetzen und Dämmerschoppen in der Halle ein. Am Montag, 1. Mai, steigt ab 11 Uhr die Maifeier mit Frühschoppen, Kindervogelschießen, Kaffe und Kuchen sowie Kinderunterhaltung.

Kruberg. Der Ort feiert das 22. Maifest. Los geht es am Sonntag, 30. April, um 20 Uhr auf dem Dorfplatz im Festzelt. Am 1. Mai beginnt das Fest um 11 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen für alle Maiwanderer und Maifahrer auf dem Dorfplatz. Gegen Mittag wird der Maibaum aufgestellt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Würdinghausen. Die Chorgemeischaft Via Nova lädt am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr zum Maifest an der Vogelstange ein, mit Bier vom Fass, Leckerem vom Grill sowie einem Kuchenbuffet. Für Kinderunterhaltung ist gesorgt.

Schönau. Die traditionelle Maiwanderung des Wandervereins Schönau-Altenwenden und des VSV Wenden startet am 1. Mai um 10 Uhr am VSV-Vereinsheim. Die kurze Strecke umfasst 5 Kilometer und die lange Strecke ist nach 10 Kilometern absolviert. Für eine ausgiebige Einkehrmöglichkeit auf der Sportanlage „Auf’m Nocken“ in Schönau ist gesorgt. „Es gibt Kaffee und Kuchen, Herzhaftes vom Gill und aus der Pommesbude. Die Kinder kommen mit einem historischen Feuerwehrauto und einer Hüpfburg auf ihre Kosten.

Wenden. Der SGV Wenden startet am 1. Mai seine Maiwanderung. Angeboten werden die Wanderwege A1 (ca. 7 km) und A3 (ca 11 km). Die Startzeit ist frei wählbar. Start ist an der Wandertafel unterhalb des Rathauses, Ziel ist die Wanderhütte in der Stemmicke. Dort spielen ab ca. 14 Uhr die „Original Rahrbachtaler". Für das leibliche Wohl ist mit Erbsensuppe, Grillwürstchen, Pommes, Kaffee und Waffeln gesorgt.

Altenhof. Die Wanderfreunde Altenhof laden am 1. Mai, 10 Uhr, zum Familienwandertag ab Bürgerbegegnungstätte Altenhof ein. Die Wanderstrecke ist familienfreundlich gestaltet. Im Anschluss trifft man sich zum Mittagessen (Erbsensuppe) an der Bürgerbegegnungstätte. Zur Kaffeezeit steht eine große Auswahl an Kuchen bereit.

Hünsborn. Der Obst- und Gartenbauverein Hünsborn lädt zur Maifeier rund um den Maibaum an der Obstwiese ein. Beginn ist mit der Aufstellung des Maibaums am Sonntag, 30. April, unter Mitwirkung des Musikvereins Treue Hünsborn. Der 1. Mai wird mit einem Familientag weitergeführt. Um 10.30 Uhr startet das Fest mit einem Frühschoppen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Schreibershof. Die Musikfreunde Schreibershof präsentieren am Sonntag, 30. April, in der Listerhalle in Hunswinkel ihr Frühlingskonzert mit Tanz in den Mai. Konzertkarten sind bei allen aktiven Musikern erhältlich. Einlass ist ab 17 Uhr, das Konzert beginnt um 18 Uhr.

Benolpe. Der SGV begrüßt am Montag, 1. Mai, ab 12 Uhr alle Besucher an der SGV-Hütte in Drolshagen-Benolpe. Egal, wie lang die Wanderung ausfällt, mit Kaffee, Kuchen, Bratwürsten und Steaks vom Holzkohlegrill sowie den dazugehörigen Kaltgetränken gibt es die richtige Stärkung am Ziel. Alle großen und kleinen Wanderer, Spaziergänger, Mountainbiker sind willkommen.

Neuenkleusheim. Der Musikverein Neuenkleusheim, der am Wochenende sein 125-jähriges Bestehen feiert, lässt die Festlichkeiten mit einem Wandertreff zum 1. Mai ausklingen. In der Dorfmitte werden ab 12 Uhr kühle Getränke, Kaffee, Kuchen und Waffeln sowie Speisen vom Grill angeboten. Für musikalische Unterhaltung sorgen die erstmals auftretenden „Silberrücken“, die Senioren-Abteilung des Musikvereins.

Saßmicke. In und an der Grillhütte am Ortseingang lädt die Dorfgemeinschaft Saßmicke zum Maifest ein. Ab 10.30 Uhr gibt es Speisen, Bier vom Fass und überdachte Sitzmöglichkeiten. Sanitäranlagen sind vorhanden, Kinder können sich auf dem unmittelbar benachbarten Spiel- und Bolzplatz die Zeit vertreiben.

Oberveischede. Zum 15. Mal lädt die Dorfgemeinschaft zum Maifest ein. Ab 12.11 Uhr gibt es unter dem Maibaum an der Dorfgemeinschaftshalle Würstchen vom Grill, Bier vom Fass, Maibowle, alkoholfreie Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut. Von 13 bis 14 Uhr sind zur „Happy Hour“ die Preise reduziert. Veranstalter ist der Oberveischeder Carnevalsclub.

Thieringhausen. Um 11 Uhr startet der seit vielen Jahren bewährte Wandertreff auf dem Schützenplatz. Dort gibt es Speisen vom Grill, Pommes frites, kühle Getränke, Kaffee und Kuchen sowie Spiel und Spaß für die Kinder.

Attendorn. Auf dem „Alter Markt“ in Attendorn startet am 30. April ab 19 Uhr die „Tanz in den Mai“-Party bei Kattfillers. Live-Musik gibt es von der Coverband „Super Liquid“. Ein neu angeschaffter Maibaum wird den Marktplatz schmücken, der von den „Kattfiller-Zwergen“ um 19 Uhr mit einem kleinen Tanz eingeweiht wird. Vor Ort gibt es mehrere Bierwagen und einen Food Truck von „Boerger and friends“. Der Eintritt ist frei.

Helden. Die Mitglieder des SGV-Repetal wandern am 1. Mai zur Kapelle nach Waldenburg. Dort wird es einen Waldgottesdienst geben. Treffpunkt ist am Parkplatz am Kindergarten Helden um 7.30 Uhr. Rita Gabriel führt die 12 Kilometer (hin und zurück) lange Wanderung. Die Mitglieder des SGV-Repetals veranstalten außerdem ihr traditionelles Maifest an der SGV-Hütte. Die Besucher erwartet ab 11 Uhr Deftiges vom Grill und ab 14 Uhr ein selbst gebackenes Kuchenbuffet mit frischem Hüttenkaffee. Den kleinen Besuchern bietet der Platz rund um die Hütte tolle Spielmöglichkeiten.

Bamenohl Der SGV Bamenohl richtet am kommenden Montag seine Maifeier aus. Die Jugendgruppe „WanderTeenzZ & WanderkidzZ“ sorgt für Kinderbelustigungen, der bamenohler Männerchor ist für den musikalischen Rahmen vor Ort. Los geht’s im und am Wanderheim um 13 Uhr.

