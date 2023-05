100 Jahre KFD Helden: Wem die Frauen helfen wollen

Helden. Die Katholische Frauengemeinschaft Helden feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Sie hat dafür ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet.

Die wechselhafte Geschichte, in der sich immer wieder engagierte Frauen für andere einsetzen und in der die Gemeinschaft großgeschrieben wird, beginnt im Jahr 1921. Während einer Gemeindemission erwachen erste Gründungsgedanken. Zwei Jahre später steht die Gründung der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Helden auf gesunden Füßen. Das ist jetzt genau 100 Jahre her. Heute verkörpern die Heldener Frauen mit rund 250 Mitgliedern, 19 Helferinnen und einem sechsköpfigen Leitungsteam eine starke Gemeinschaft, die im Jubiläumsjahr ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt haben.

Ein historisches Foto von einer Festversammlung in der Schützenhalle von Helden im Jahr 1980 Foto: KFD Helden

Seit ihrer Gründung setzen sich Frauen für Frauen ein und engagieren sich im kirchlichen und weltlichen Bereich. Viele Treffen, gemeinsame Ausflüge, geselliges Beisammensein und natürlich kirchliche Aktivitäten wie Messen oder Wallfahrten stehen seitdem auf dem Programm. Zahlreiche Kleidersammlungen für Brasilien und Rumänien in den 1980er- und 1990er-Jahren wurden durchgeführt. „Wir helfen immer gerne und sind froh, mit unseren Angeboten die Damen in unserer Gemeinde zu unterstützen“, sagt Birgit Zens vom Leitungsteam.

+++ Das könnte Sie interessieren: Neue Physiotherapie-Praxis eröffnet bald in Attendorn +++

Ein Blick in die Gegenwart: Auf dem Programm steht dienstags von 9.30 bis 11 Uhr der Spielkreis für Kleinkinder ab etwa sechs Monaten mit ihren Müttern. Montags von 10.15 bis 11.15 Uhr findet Hockergymnastik für Frauen mit eingeschränkter Beweglichkeit statt. Zusätzlich zu den bestehenden Angeboten liegt der Fokus zukünftig auf der Gewinnung jüngerer Frauen mit entsprechenden Angeboten für die Gemeinschaft. Seit elf Jahren engagieren sich drei Mitarbeiterinnen besonders unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ und laden in regelmäßigen Abständen Alleinstehende zu Kaffee und Kuchen ein.

Zwei Defibrillatoren gespendet

Im Jahr 2014 – im Anschluss an einen Erste-Hilfe-Kurs – kamen die Frauen mit den Helfern vor Ort ins Gespräch und stellten fest, dass sich in den Rucksäcken der Helfer vor Ort keine Defibrillatoren befanden. Dank großzügiger Spenden der Gemeindemitglieder und einer Spende der KFD wurden im März 2015 zwei Defibrillatoren an die Ersthelfer Jörg Köster und Fabian Voss übergeben. Die laufenden Kosten für Wartung und Pflege werden seitdem durch die örtlichen Vereine sichergestellt.

Der aktuelle Vorstand der KAB Helden: Christina Bäcker Ute Doblun, Sabrina Springog, Birgit Zens, Aline Seuthe und Christina Belke (von links). Foto: Privat

Im Jubiläumsjahr wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die Frauen der KFD. Begonnen wurde mit einer Kindersegnung und einem Vortrag von Polizeihauptkommissar Michael Kopsan zum Thema: „Gut vorbereitet – Wie Sie Betrug und Täuschungen erkennen können“. Am Freitag, 2. Juni, möchten die Frauen gemeinsam mit vielen Gästen ihren Geburtstag mit einem Festabend feiner, inklusive eines gemütlichen Beisammenseins. Mit einem Festgottesdienst um 18 Uhr in der Pfarrkirche starten die Feierlichkeiten. Ab 19.30 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm unter anderem mit Hedwig von Himmelsberg. Hierzu ist jeder herzlich willkommen.

+++ Lesen Sie hier: Attendorn: Jakob Rengel ist Deutschlands bester Azubi +++

Viele Angebote werden im laufenden Jahr noch folgen. Besonders freuen sich die Frauen, dass es ihnen gelungen ist, Jürgen Beckers „Ne Hausmann“ zu engagieren, der am 19. September in der Schützenhalle zu Gast sein wird. Wenige Restkarten für diese Veranstaltung sind noch unter kfd-helden@web.de oder per WhatsApp unter 0160/96582301 erhältlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe