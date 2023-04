100 Jahre Kirchenchor Meggen – Eine erstaunliche Geschichte

Meggen. Der Kirchenchor Meggen ist einer der größten, gemischten Chöre in der Region. Jetzt ist er 100 Jahre alt. Das ist das große Fest-Programm.

100 Jahre ist der KirchenchorMeggen jetzt alt und hat dabei eine eindrucksvolle Entwicklung genommen: vom Jungfrauenverein zu einem der größten, gemischten Chöre in der Region. Zu dem runden Geburtstag hat sich der Meggener Chor viel vorgenommen. Vier große Veranstaltungen, verteilt über das gesamte Jahr, stehen an. Nachdem erfolgreichen Start in die Jubiläums-Feierlichkeiten mit dem Neujahrskonzert (wir berichteten), soll beim „Kommers und Galakonzert“, dem Herzstück der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr, am Samstag, 22. April, in der Meggener Schützenhalle kräftig gefeiert werden.

Eingeladen haben die Meggener dazu den Ruhrkohle-Chor und die Ruhrkohle-Big Band aus Herten sowie das Mädchen-Vocalensemble der Akademie für Gesang NRW aus Dortmund. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.15 Uhr.

Außergewöhnliche musikalische Schaffen

Festlich eröffnen wird den Abend der Kirchenchor St. Bartholomäus selbst. Zum Gratulieren kommt dann der größte bergmännische Chor Deutschlands auf die Bühne: der Ruhrkohle-Chor. Zahlreiche professionelle Tonträger sowie Konzertreisen und Fernsehauftritte dokumentieren das außergewöhnliche musikalische Schaffen dieses Chores. 2018, im Jahr des Bergbau-Abschieds mit Schließung der letzten Steinkohlezeche in Deutschland, zählte der Ruhrkohle-Chor über 60 Auftritte. Während andere Chöre einen Rückgang der Aktiven verzeichnen, kann der Chor in jedem Jahr neue, auch jüngere Sänger willkommen heißen. Auch nach Ende des Bergbaus ist die Nachfrage nach Auftritten ungebrochen.

Hier dürfen die Bergmannslieder nicht fehlen, doch der große Männerchor hat für diesen besonderen Abend ein umfangreiches Repertoire mitgebracht; bekannte Melodien aus Oper und Musical ebenso wie Hits aus dem Pop- und Rockbereich. Vom „Steigerlied“ bis „You´ll never walk alone“ wird der Ruhrkohle-Chor unter der Leitung von Harald Jüngst unterhaltsam den ersten Teil des Abends gestalten. So schlagen die Sänger in ihren Knappenuniformen den optischen und klingenden Bogen zur Bergbautradition des Ortes Meggen.

Auftritt des Mädchen-Vocalensembles

Ein weiterer Höhepunkt an diesem Abend ist der Auftritt des Mädchen-Vocalensembles der Akademie für Gesang NRW. Die jungen Sängerinnen wurden 2022 Deutscher Meister und Sonderpreisträger beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Oldenburg, mit der höchstmöglichen Punktzahl in ihrer Altersklasse. Die jungen Solistinnen werden mit eigenen Musikvorträgen und gemeinsam mit dem Ruhrkohle-Chor auftreten.

Mit ihrem Programm voller Rhythmus möchten die 17 Musiker der Ruhrkohle-Big Band mit ihrer stimmgewaltigen Sängerin Ute Eisenhut im zweiten Teil des Abends die Zuhörer in der Meggener Schützenhalle in Bewegung bringen, erst im Konzert und danach auf der Tanzfläche.

Die Big Band in der klassischen Besetzung mit Rhythmusgruppe, fünf Trompeten, vier Posaunen und einem kompletten Saxofonsatz pflegt neben dem Sound der Swing- und Jazz-Ära der Vierziger- und Fünfzigerjahre über moderne Jazz-, Funk- und Latin-Kompositionen bis hin zu neueren Werken zum Beispiel von Roger Cicero auch die klassische Ballroom-Musik im Stil eines Max Greger oder eines Hugo Strasser. Das Publikum darf sich auf einen beschwingten Abend voller guter Musik freuen.

