132 Einsätze: Viel zu tun für die Feuerwehr Drolshagen

Investitionen in Millionenhöhe, die Ausschreibung der Stelle eines Feuerwehrsachbearbeiters, die Einrichtung einer Kinderfeuerwehr, bauliche Veränderungen der Feuerwehrhäuser und neue Brandschutzkleidung sowie das 125-jährige Jubiläum, das im kommenden Jahr gefeiert wird, waren die Themen der diesjährigen Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr Drolshagen.

„In Zeiten zunehmender Individualisierung und des anwachsenden Egoismus braucht unser Land noch viel mehr Einsatz für unser Gemeinwesen. Ihr als Freiwillige Feuerwehr leistet einen erheblichen Beitrag, seid wesentliche Stütze und besitzt einen hohen Wert für uns alle“, dankte Bürgermeister Ulrich Berghof ausdrücklich allen Abteilungen sowie der Wehrführung unter der Leitung von Dirk Nebeling für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die kommende Kommunalwahl vor Augen schaute der Bürgermeister zurück auf die vergangenen Jahre und damit auf die positive Entwicklung, die man für die Stadt Drolshagen erreicht habe: „Diese Entwicklung haben wir auch genutzt, um vor allem die fahrzeugtechnische Ausstattung der Wehr auf einen guten Stand zu bringen.“

Diverse Anschaffungen

Nach diversen Anschaffungen seit 2015 steht aktuell nun der Kauf eines neuen Mannschaftstransportwagens für Drolshagen an. 2021 ist der Erwerb eines Kommandowagens beabsichtigt. In 2022 soll ein Gerätewagen Logistik bestellt werden und für die beabsichtigte Kinderfeuerwehr steht ebenfalls ein Mannschaftstransportwagen auf dem Plan. Damit wurden und werden rund eine Million Euro investiert.

Kreis Olpe 114 aktive Mitglieder Die Feuerwehr Drolshagen verfügt über 114 aktive Mitglieder. Zur Unterstützungsabteilung gehören zwei Kameraden, zu Jugendfeuerwehr 31 Jungen und Mädchen. Die Ehrenabteilung umfasst 44 Mitglieder, der Musikzug insgesamt 124 Mitglieder. ZU insgesamt 132 Einsätze fuhr die Wehr in 2019 gerufen, darunter zu 42 Brandeinsätzen und 77 Technische Hilfeleistungen. 2021 feiert die Einsatzabteilung und der Musikzug Drolshagen 125-jähriges Bestehen. Geplant sind ein Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Kassel (Termin ist noch in Abstimmung) sowie ein Jubiläumswochenende vom 28. bis zum 30. Mai.

Noch höhere Investitionen stehen indes mit den baulichen Veränderungen an den Standorten in Drolshagen und Iseringhausen an. Stichworte sind hier die Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für weitere Fahrzeuge, getrennte Umkleiden und die geforderte Schwarz-Weiß-Trennung im Sinn des neuen Hygienekonzeptes, um die Kameraden vor der Kontamination mit gesundheitsschädlichen Stoffen bestmöglich zu schützen.

Ein Baustein des Konzeptes, der im vergangenen Jahr realisiert wurde, ist die Anschaffung von neuer Brandschutzkleidung für die Atemschutzträger und die damit mögliche Nutzung von Pool-Kleidung. Hinsichtlich der zu tätigenden Investitionen in Sachen Baumaßnahmen hofft Bürgermeister Ulrich Berghof auf Fördergelder seitens des Landes aus dem Topf „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“. Der Fördersatz beträgt bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, maximal aber 250 000 Euro. Voraussetzung dazu ist der neue Brandschutzbedarfsplan, den man schlussendlich bis zur Jahresmitte in die politischen Beratungen einbringen will.

Brand in der Gerberstraße

Für die „gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ bedankte sich der stellvertretende Wehrleiter Jens Gipperich - Wehrleiter Dirk Nebeling konnte krankheitsbedingt nicht anwesend ein - bei allen Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Einen besonderen Dank richtete er an Martin Tomasetti, langjähriger Leiter des Ordnungsamtes, der zeitnah in den Ruhestand gehen wird.

Insgesamt wurde die Feuerwehr Drolshagen im vergangenen Jahr zu 132 Einsätzen gerufen. Der größte Einsatz war der Brand eines Drei-Parteien-Hauses in der Gerberstraße im Mai. Gleichwohl, so Gipperich, hätten sich erneut die sogenannten Bagatelleinsätze wie Ölspuren, Traghilfen und Türöffnungen gehäuft, was zu einer starken Belastung führe. Eine der großen zukünftigen Herausforderungen sei darüber hinaus die Gewinnung neuer Mitglieder und die Bindung junger, gut ausgebildeter Kameraden. Noch sei man gut aufgestellt, um indes kein personelles Problem zu bekommen, seien neue Konzepte zu erarbeiten. „Ich wünsche mir, dass wir alles gut bewältigen können“, sagte Kreisbrandmeister Christoph Lütticke. „Wir stehen für eine gemeinsame Sache ein“, betonte er eine offene und moderne Wehr, frei von Ausgrenzung und Diskriminierung.

Beförderungen und Auszeichnungen

Zahlreiche Beförderungen, Funktionsübertragungen, Übernahmen und Auszeichnungen standen auf der weiteren Agenda der Jahresdienstbesprechung. Dabei bekam ein Mann stehende Ovationen: Sturmi Engels, Urgestein der Drolshagener Wehr, wurde in die Ehrenabteilung übernommen. Im Jahr 1973 trat er der Feuerwehr bei und führte schließlich von 1989 bis 2015 den Löschzug Drolshagen.

Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold des Landes Nordrhein-Westfalen für 35 Jahre Mitgliedschaft wurden Frank Hupertz, Sebastian Hupertz, Raino Meinerzhagen und Stefan Schneider ausgezeichnet. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Roland Feldmann, Tim Hoffmann, Martin Meinerzhagen, Peter Meinerzhagen und Andre Nebeling. Eine Auszeichnung des Verbandes der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen ging an folgende Männer: Josef Egon Stachelscheid, ehemals Leiter der Wehr und sage und schreibe seit 75 Jahren Mitglied. An Josef Schulte und Clemens Dietrich Schneider für 70 Jahre Mitgliedschaft. Für 60 Jahre Mitgliedschaft an Winfried Stahl und Antonius Reuber und für 50 Jahre Mitgliedschaft an Friedhelm Zeppenfeld und Bernhard Reuber.