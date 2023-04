1600 km für guten Zweck: Heinsberger startet Spenden-Radtour

KIrchhundem. Mario Löcker ist auf seine 1600-Kilometer-Radtour durch den Osten Deutschlands gestartet. Unterwegs will er Spenden sammeln

Den ersten, vielleicht sogar den härtesten Anstieg seiner Reise, hatte Mario Löcker schon hinter sich, bevor es richtig los ging. „Das hat schon einige Körner gekostet“, sagte der 53-Jährige gestern morgen am Rhein-Weser-Turm. Von Heinsberg aus war er mit seinem Elektro-Liegerad hinauf zum Turm geradelt, zum Start seiner Spenden- und Mutmacher Tour. Nach einem kraftvollen Frühstück, zu dem Rhein-Weser-Turm-Wirt Bernhard Schwermer eingeladen hatte, ging es dann um 10.37 Uhr endlich los.

Gut 1600 Kilometer spult der Heinsberger, der vor drei Jahren eine Hirntumor-Operation über sich ergehen lassen musste und seitdem körperlich gehandicapt ist, in den nächsten drei Wochen ab. Unterwegs durch den Osten der Republik will er Spenden für das Elisabeth-Hospiz in Lennestadt, das Focus-Wohnheim Am Cölschen Heck in Welschen Ennest und das Kinderhospiz „Bärenkreuz“ in Leipzig sammeln. Die Aktion soll aber auch anderen Menschen Mut machen: Auch nach einer schweren Erkrankung geht das Leben weiter, wenn auch etwas anders als zuvor, so ist seine Botschaft.

Im Detail hatte er in den letzten Monaten seine Tour geplant, die zunächst nach Berlin, dann über Leipzig, Erfurt, Eisenach, Bad Hersfeld zurück ins Sauerland führt. 22 Etappen zwischen 50 und 120 Kilometern, rund 11400 Höhenmeter, wird Löcker auf seiner 1600 Kilometer langen Fahrt absolvieren bzw. überwinden müssen. Gedanken mache er sich eigentlich nur, ob das Material durchhält und alles so klappt wie geplant. Und das Wetter? „Kann ich nichts dran ändern, Sekt oder Selters“, sagt er.

7 Grad und Nebel herrschte gestern morgen bei der Abfahrt am Rhein-Weser-Turm, für Löcker kein Problem, auch nicht für seine Mitfahrer, die den Heinsberger einige Tage begleiten werden. Manfred Klünker (57) aus Heinsberg ist auf der ersten Etappe durch das Edertal bis Korbach dabei, Patrick Bulle (53) aus Würdinghausen fährt bis Sonntag in den Harz mit und Rolf Wilms (76) aus Albaum radelt bis Magdeburg an der Seite von Löcker. In Grimma, wo Sponsor Hensel ein Zweitwerk betreibt, hat das Unternehmen einen größeren Empfang vorbereitet. Die Spenden, die dort eingehen, sollen dem Kinderhospiz in Leipzig zukommen.

Mit Applaus wurden die vier gestern von Marios Eltern Helga und Günter Löcker, Freunden und Bekannten, der Familie Schwermer und auch Bürgermeister Björn Jarosz verabschiedet. Alle wünschten dem Quartett eine gute Reise und dass sie wieder heil in der Heimat ankommen mögen. Die Rückkehr am Rhein-Weser-Turm ist für Sonntag, 14. Mai, geplant.

