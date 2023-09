183 schwere PS-Boliden in Saalhausen: Das gab es noch nie

Volksfest-Stimmung herrschte beim Truck- und Countryfest in Saalhausen am Wochenende.

Saalhausen. Rundum zufrieden sind die Veranstalter beim Truckerfest in Saalhausen. Die Resonanz war noch nie so groß.

Volksfest-Stimmung herrschte beim 22. Truck und Countryfest in Saalhausen am Wochenende. Die Gäste bestaunten an drei Tagen 183 Trucks und auch die Veranstalter waren mehr als zufrieden. „Wir haben dieses Jahr so viel positives Feedback bekommen“, erzählt Klaus Günther vom Vorstand des Country Clubs: „Das gab es noch nie.“ Selbst aus Liechtenstein und Norwegen rollten Trucks in den Kurort. Am Sonntag wurden die schönsten Trucks nach 14 Kategorien prämiert.

