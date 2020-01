Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

1998 ins Leben gerufen

1998 wurde die First Lego League ins Leben gerufen. Sie entstand aus einer Kooperation der Bildungsstiftung First (= For Inspiration and Recognition of Science and Technology) und dem Unternehmen LEGO.

Weltweit sind jährlich mehr als 280.000 Kinder und Jugendliche aus mehr als 95 Ländern daran beteiligt. In Europa treten über 1000 Teams aus rund 80 Regionen aus insgesamt sieben Ländern an.