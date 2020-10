2,3 Promille: Polizei stellt alkoholisierte Fahrerin in Olpe

Die Polizei (hier ein Symbolbild) hielt eine betrunkene Autofahrerin in Olpe an.

Olpe. Die 32-Jährige fuhr nach Polizeiangaben auffällig vorsichtig und in leichten Schlangenlinien. Zudem besitzt die Frau gar keinen Führerschein.

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend haben Beamte eine 32-jährige Pkw-Fahrerin auf der Rehringhauser Straße angetroffen, die unter deutlichem Einfluss von Alkohol stand. Zunächst befuhr sie „auffällig vorsichtig“ und in leichten Schlangenlinien die Straße in Richtung „Im Osterseifen“. Daher wollte ein Streifenwagen sie anhalten und kontrollieren. Nachdem die Beamten mehrfach Anhaltezeichen gaben, hielt sie an.

Bei der Kontrolle vernahmen die Beamten bereits Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest wies einen Wert von mehr als 2,3 Promille auf. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass die Beschuldigte keinen Führerschein besitzt. Die Beamten nahmen sie zur Blutprobenentnahme mit auf die Polizeiwache und untersagten die Weiterfahrt. Sie schrieben eine Anzeige gegen die 32-Jährige sowie die Pkw-Halterin.