20. Kartoffelmarkt in Grevenbrück: Das komplette Programm

Die Band „The Latemillers“ aus Freudenberg will dem Publikum am Samstagabend einheizen.

Grevenbrück. Zwei Tage lang gibt es Spaß, Musik und mehr beim Kartoffelmarkt in Grevenbrück. Hier ist das komplette Programm auf einen Blick.

Einen runden Geburtstag feiert der Kartoffelmarkt in Grevenbrück am kommenden Wochenende. Zum 20. Mal lädt die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender und Einzelhändler in Lennestadt (IGEL) zu diesem Event rund um den Bahnhof in Grevenbrück ein. Bei der Premiere 2003 drehte sich noch fast alles um die „runde Knolle“, im Laufe der Jahre hat sich die zweitägige Veranstaltung zu einer bunten Verbraucher und Unterhaltungs-Messe für die gesamte Familie gemausert.

Das Markttreiben mit Verkaufsständen mit verschiedensten Angeboten (Dekorationen, Holzarbeiten, Blumen, Kosmetik, etc.) sowie Infostände zu Themen Heizung/Energie, Internet etc. bilden einen bunten Mix aus Information und Unterhaltung.

Auf der Aktionsbühne ist vor allem am Sonntag immer etwas los. Foto: Privat

Auch stellen sich einige Grevenbrücker Vereine vor. Der Heimatverein unter anderen stellt alte, landwirtschaftliche Maschinen und Gerätschaften aus. Flankiert wird das Marktgeschehen von einem unterhaltsamen Bühnenprogramm (auf dem Parkplatz zwischen Bahnunterführung und Aral-Tankstelle) mit Livemusik, Sport und Theater. Viele Spezialitäten rund um die Kartoffel und ein Treckerkorso über den Markt erinnern an die Ursprünge des Grevenbrücker Kartoffelmarkts in den Anfangsjahren. Viele Geschäfte im Umkreis des Bahnhofes sind am Samstag, 9. September, auch nachmittags und am Sonntag, 10. September, von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Parallel zum Kartoffelmarkt bietet bietet die Stadt Lennestadt im KulturBahnhof Führungen durch die interaktive Dauerausstellung „Fahrt Richtung Zukunft - Die Ruhr-Sieg-Strecke und der Wandel der Mobilität“ an.

Die Veranstalter rechnen an beiden Tagen mit mehreren tausend Besuchern in Grevenbrück. Das Programm des Kartoffelmarktes im Überblick:

Samstag, 9. September:

13 Uhr Markteröffnung rund um den Bahnhof in Grevenbrück

18 Uhr: Live-Musik unter anderem mit der Band „The Latemillers“ (Rock-Musik von Rock´Roll der 50er Jahre, Southern- und Classic-Rock bis zu Tophits der 80er)

Sonntag, 10. September:

11 Uhr: Eröffnung und Start Bühnenprogramm, Moderation: Christian Korte

11 bis 18 Uhr Treckertreff auf den Lennewiesen

11 bis 17 Uhr: Hubschrauberrundflüge, Start auf den Lennewiesen (Industriestraße)

11 bis 13 Uhr: Livemusik mit der Band „Magic Four“

12 Uhr: Ausfahrt der Traktoren

13 bis 17 Uhr: OT - Kostenlose Bastel- und Holzwerkangebote für Kinder

13.45 bis 14.30 Uhr: Puppentheater „Peppa Wuz“

14.30 Uhr: Offene Führung im Kulturbahnhof (Dauerausstellung: Fahrt Richtung Zukunft - Die Ruhr-Sieg-Strecke und der Wandel der Mobilität)

14.45 Uhr: Kindergarten Ratz und Rübe (Theatervorführung: Der Kartoffelkönig)

15 bis 17 Uhr: Live-Musik mit der Band „Prestige-Reunion“ (Rockklassiker und mehr)

16 Uhr: Offene Führung im Kulturbahnhof

18 Uhr: Marktende und Ausklang des Kartoffelmarktes 2023.

