2023 im Rückblick: Schlagzeilen, die den Kreis Olpe bewegten

Nur symbolisch: der erste Spatenstich für das Gefahrenabwehrzentrum zwischen Rüblinghausen und Berlinghausen. Die größte Baustelle in der Geschichte der Kreiswerke läuft auf Hochtouren.

Kreis Olpe Ein bewegtes Jahr geht zu Ende. Hier ein Überblick über Ereignisse, die unsere Leserschaft überdurchschnittlich interessiert hat.

Das Jahr geht zu Ende. Zwölf bewegte Monate, in denen sich im Kreis Olpe einiges ereignet hat, das in Erinnerung bleiben wird. Wir haben eine Übersicht über die meistbeachteten Ereignisse zusammengestellt.

Der Hacker-Angriff

Er wird noch Monate die Verwaltungen in ganz Südwestfalen bremsen, immense Kosten verursachen und nachhaltige Änderungen in der EDV-Struktur nach sich ziehen: der Hacker-Angriff auf die Südwestfalen-IT.

Der erste Spatenstich

Die größte Baustelle in der Geschichte der Kreiswerke läuft inzwischen auf Hochtouren: Auf der Anhöhe zwischen Rüblinghausen und Berlinghausen entsteht das Gefahrenabwehrzentrum des Kreises für über 30 Millionen Euro.

Das Nein

Das gibt es selten: Die Kreistags-CDU sagt Nein zu einer Vorlage „ihres“ Landrats. Der Kreis Olpe wird damit auch künftig der einzige Kreis in Nordrhein-Westfalen ohne Biologische Station sein.

Der Abbruch

Die Realschule Olpe war genau 50 Jahre in eigenen Gebäuden präsent. Nun ist dies endgültig vorbei; ein Spezialbagger legte kurz vor Jahresschluss die Hochbauten nieder.

Die ersten Gebäude

EuroParcs nimmt am Biggesee Fahrt auf: Die ersten Gebäude werden aufgestellt. Mit einem ungewöhnlichen Konzept will der Ferienparkbetreiber zum Erfolg: Wer hier ein Ferienhaus kauft, darf zwar am Biggesee Urlaub machen, aber nicht im eigenen Haus.

Die Kundgebung

Der Olper Mediziner Dr. Gerd Reichenbach organisiert angesichts des wachsenden Antisemitismus eine vielbeachtete Kundgebung anlässlich des Jahrestags der Novemberpogrome.

Der Abschied

Franz Becker ist tot. Der Unternehmer und in unfassbarem Maße ehrenamtlich tätige ehemalige Präsident der IHK hinterlässt Spuren.

Die letzte Fahrt

Der Bürgerbusverein Kirchhundem hatte gerade sein Streckennetz bis Lennestadt ausgeweitet, da kam das Aus: Vor allem Fahrermangel sorgte für die letzte Fahrt dieser Ehrenamts-Initiative.

Der Eklat

Mit einem Eklat endete das Schuljahr am St.-Ursula-Gymnasium Attendorn: Ein Lehrer wird vom Schulträger freigestellt, nachdem er eine Schülerin während des Abiturballs sexuell belästigt haben soll. Später teilt die Staatsanwaltschaft Siegen mit, dass Klage wegen dreier solcher Fälle erhoben werden soll.

Die Elektrifizierung

Die Energiewende wird sichtbar: Aus dem Motorschiff „Westfalen“ wird das Elektromotorschiff gleichen Namens. Nun ist eines der beiden Passagierschiffe auf dem Biggesee ohne Dieselantrieb unterwegs.

Der Neue

Das Forstamt in Olpe bekommt einen neuen Chef: Marlon Ohms löst Jürgen Messerschmidt ab.

Veränderung

Beim Attendorner Familienunternehmen Aquatherm tut sich etwas: Die Geschäftsführung wird stark verändert. Zwei von drei Söhnen des Unternehmensgründers treten in die zweite Reihe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe